بطولة ايطاليا:نابولي يهدر فرصة الصدارة بخسارته أمام أودينيزي

Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 18:34
      
أهدر نابولي فرصة تصدر بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام مضيفه أودينيزي، الذي كان بوسعه الفوز بنتيجة أكبر اليوم الأحد.

وحصل نابولي على فرصة اعتلاء الصدارة بعد تعادل ميلان في وقت سابق اليوم 2-2 أمام ساسولو، لكنه عانى أمام أودينيزي الذي لعب بشراسة هجومية وسجل هدفين آخرين ألغاهما الحكم.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان، بينما يلاحقه إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وفي وقت لاحق اليوم، يلعب إنتر أمام جنوة
ويحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 21 نقطة.


