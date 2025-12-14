بطولة ايطاليا:ساسولو يفرض التعادل 2-2 على ميلان

اكتفى ميلان بالتعادل 2-2 أمام ضيفه ساسولو الذي سجل هدفا متأخرا عن طريق أرماند لورينتي اليوم الأحد ليشعل المنافسة على بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم.



ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام حامل اللقب نابولي، الذي يحل ضيفا على أودينيزي صاحب المركز 12 في وقت لاحق اليوم.



ويحتل ساسولو المركز التاسع برصيد 21 نقطة.وقال ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان،في تصريح اعلامي "هدفنا هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى و نحتاج إلى العمل بجد، ومن الواضح أننا بحاجة إلى محاولة تقليل عدد الأهداف التي نتلقاها.واضاف بالقول"لعبنا بشكل جيد اليوم، وواجهنا خط دفاع منظما بصورة جيدة و ساسولو فريق خطير يمتلك مهارات فردية متميزة في خط الهجوم وكان بإمكاننا التعامل مع كرتي الهدفين بانتباه أكبر في النهاية، خاطرنا حتى بالخسارة، لذا دعونا نأخذ هذه النقطة ونفكر في كأس السوبر".ويحل ميلان ضيفا على نابولي في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالية يوم الخميس.