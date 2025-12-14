Babnet   Latest update 19:10 Tunis

بطولة ايطاليا:ساسولو يفرض التعادل 2-2 على ميلان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ef4e9d68a63.64070064_gepohmilkqfjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 18:42 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اكتفى ميلان بالتعادل 2-2 أمام ضيفه ساسولو الذي سجل هدفا متأخرا عن طريق أرماند لورينتي اليوم الأحد ليشعل المنافسة على بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام حامل اللقب نابولي، الذي يحل ضيفا على أودينيزي صاحب المركز 12 في وقت لاحق اليوم.

ويحتل ساسولو المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وقال ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان،في تصريح اعلامي "هدفنا هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى و نحتاج إلى العمل بجد، ومن الواضح أننا بحاجة إلى محاولة تقليل عدد الأهداف التي نتلقاها.
واضاف بالقول"لعبنا بشكل جيد اليوم، وواجهنا خط دفاع منظما بصورة جيدة و ساسولو فريق خطير يمتلك مهارات فردية متميزة في خط الهجوم وكان بإمكاننا التعامل مع كرتي الهدفين بانتباه أكبر في النهاية، خاطرنا حتى بالخسارة، لذا دعونا نأخذ هذه النقطة ونفكر في كأس السوبر".
ويحل ميلان ضيفا على نابولي في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالية يوم الخميس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320255


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-14
19°-14
21°-12
18°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :