بطولة انقلترا:هالاند يقود سيتي إلى انتصار ثمين على كريستال بالاس

واصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، بعد فوزه خارج قواعده على كريستال بالاس بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، بفضل ثنائية من إرلينغ هالاند وهدف رائع لفيل فودن.



وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، حيث صنع كريستال بالاس فرصًا أخطر، أبرزها تسديدة يريما بينو التي ارتطمت بالعارضة عقب مجهود فردي مميز من آدم وارتون.









ولم ينجح مانشستر سيتي في فرض نسقه قبل أن يفتتح إرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة 41، بعدما حول عرضية متقنة من ماتيوس نونيز برأسية قوية، مسجلًا هدفه السادس عشر في البطولة هذا الموسم.



وفي الشوط الثاني، عزز فيل فودن تقدم السيتي قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يختتم هالاند الثلاثية من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.



وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الخامس.