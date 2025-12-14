البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

تدور مباريات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، ضمن المجموعتين الأولى والثانية، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى





قاعة القرجاني – الساعة 16:00





* النادي الإفريقي × نجم حلق الوادي



قاعة قرمبالية – الساعة 18:00



* الدالية الرياضية بقرمبالية × النجم الساحلي



قاعة خواجة المهدية – الساعة 18:00



* نادي كرة السلة بالمهدية × شبيبة المنازه



المجموعة الثانية

قاعة المزالي بالمنستير – الساعة 18:00



* الاتحاد المنستيري × الملعب النابلي



قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00



* شبيبة القيروان × اتحاد الأنصار



قاعة توفيق بوهيمة برادس – الساعة 18:00



* النجم الرادسي × جمعية الحمامات