البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 18:26 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تدور مباريات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، ضمن المجموعتين الأولى والثانية، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى


قاعة القرجاني – الساعة 16:00


* النادي الإفريقي × نجم حلق الوادي

قاعة قرمبالية – الساعة 18:00

* الدالية الرياضية بقرمبالية × النجم الساحلي

قاعة خواجة المهدية – الساعة 18:00

* نادي كرة السلة بالمهدية × شبيبة المنازه

المجموعة الثانية

قاعة المزالي بالمنستير – الساعة 18:00

* الاتحاد المنستيري × الملعب النابلي

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00

* شبيبة القيروان × اتحاد الأنصار

قاعة توفيق بوهيمة برادس – الساعة 18:00

* النجم الرادسي × جمعية الحمامات


