البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة
تدور مباريات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، ضمن المجموعتين الأولى والثانية، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
قاعة القرجاني – الساعة 16:00
* النادي الإفريقي × نجم حلق الوادي
قاعة قرمبالية – الساعة 18:00
* الدالية الرياضية بقرمبالية × النجم الساحلي
قاعة خواجة المهدية – الساعة 18:00
* نادي كرة السلة بالمهدية × شبيبة المنازه
المجموعة الثانيةقاعة المزالي بالمنستير – الساعة 18:00
* الاتحاد المنستيري × الملعب النابلي
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00
* شبيبة القيروان × اتحاد الأنصار
قاعة توفيق بوهيمة برادس – الساعة 18:00
* النجم الرادسي × جمعية الحمامات
