بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : مولدية بوسالم تفوز على الترجي الرياضي 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 18:13
      
فازت مولدية بوسالم مساء اليوم الأحد على الترجي الرياضي بنتيجة 3-2، تفاصيلها (26-24، 19-25، 25-23، 17-25، 15-12)، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة بوسالم، ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (المرحلة الأولى – المجموعة الأولى).

المجموعة الأولى – النتائج


الأحد 14 ديسمبر 2025


* قاعة بوسالم:
مولدية بوسالم – الترجي الرياضي 3-2

السبت 13 ديسمبر 2025

* قاعة المشاتل:
الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي 0-3
* قاعة جلال غراب بالمرسى:
مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد 0-3

المجموعة الأولى – الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -- | - |
| الترجي الرياضي | 13 | 5 |
| مولدية بوسالم | 10 | 5 |
| الأولمبي القليبي | 8 | 4 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 7 | 4 |
| مستقبل المرسى | 4 | 5 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 5 |

المجموعة الثانية – النتائج

السبت 13 ديسمبر 2025

* قاعة مساكن:
النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي 3-1
* قاعة حمام الغزاز:
فتح حمام الغزاز – نادي حمام الأنف 0-3
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس:
النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس 3-0

المجموعة الثانية – الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -- | - |
| النجم الساحلي | 15 | 5 |
| النادي الصفاقسي | 11 | 5 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 7 | 5 |
| اتصالات صفاقس | 3 | 5 |
| فتح حمام الغزاز | 0 | 5 |


الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
Babnet

