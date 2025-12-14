بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : مولدية بوسالم تفوز على الترجي الرياضي 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فازت مولدية بوسالم مساء اليوم الأحد على الترجي الرياضي بنتيجة 3-2، تفاصيلها (26-24، 19-25، 25-23، 17-25، 15-12)، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة بوسالم، ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (المرحلة الأولى – المجموعة الأولى).



المجموعة الأولى – النتائج





الأحد 14 ديسمبر 2025





* قاعة بوسالم:

مولدية بوسالم – الترجي الرياضي 3-2



السبت 13 ديسمبر 2025



* قاعة المشاتل:

الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي 0-3

* قاعة جلال غراب بالمرسى:

مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد 0-3



المجموعة الأولى – الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | -- | - |

| الترجي الرياضي | 13 | 5 |

| مولدية بوسالم | 10 | 5 |

| الأولمبي القليبي | 8 | 4 |

| سعيدية سيدي بوسعيد | 7 | 4 |

| مستقبل المرسى | 4 | 5 |

| الزيتونة الرياضية | 0 | 5 |



المجموعة الثانية – النتائج

السبت 13 ديسمبر 2025



* قاعة مساكن:

النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي 3-1

* قاعة حمام الغزاز:

فتح حمام الغزاز – نادي حمام الأنف 0-3

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس:

النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس 3-0



المجموعة الثانية – الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | -- | - |

| النجم الساحلي | 15 | 5 |

| النادي الصفاقسي | 11 | 5 |

| اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 5 |

| نادي حمام الأنف | 7 | 5 |

| اتصالات صفاقس | 3 | 5 |

