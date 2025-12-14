Babnet   Latest update 19:10 Tunis

سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة "شتاء...أيام مسرحية بسيدي بوزيد"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025
      
انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة "شتاء..أيام مسرحية بسيدي بوزيد" والتي تتواصل إلى يوم 19 من الشهر الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية بفقرات متنوعة وورشات وعروض مسرحية
وأفاد مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد صلاح جلالي في تصريح لصحفية /وات/، أن التظاهرة بالشراكة مع المركب الثقافي أبو بكر القمودي والمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة، بهدف مزيد تنشيط المشهد الثقافي الجهوي.
وأشار إلى أن الورشات التي انطلقت تندرج ضمن إطار سياسة المركز التي تهدف إلى ترسيخ الثقافة المسرحية فرجة وممارسة لترغيب الأطفال والشباب في الفن المسرحي من خلال التكوين في ورشات قارة طيلة السنة يتم تدعيمها بورشات خلال التظاهرات التي ينظمها المركز لتدعيم المكتسبات لدى الناشئة.

ويتضمن برنامج التظاهرة التي تتواصل 6 أيام متتالية ورشة عمل حول "الكتابة المسرحية" وعرض مسرحي بعنوان "المسافر وظله" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، ومعرض للفنان الدكتور الفاضل الحميدي بعنوان "نوستالجيا"، وعرض موسيقي ملتزم لمجموعة "أنخاب"، وعرض مسرحي بعنوان"هو.. ة"، وتختتم التظاهرة بعرض مسرحي"بين الحروف" لمركز الفنون الدرامية والركحية جندوبة.


