الفيفا يعلن استضافة الدوحة لحفل جوائز الافضل لسنة 2025 يوم الثلاثاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الدوحة ستستضيف بعد غد الثلاثاء حفل جوائز "الأفضل" لسنة 2025 .

وسيقام الحفل عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية (قطر 2025) بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينغو البرازيلي التي ستقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي.





وسيتم خلال الحفل الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في عام 2025، وذلك خلال حفل عشاء في الدوحة.كما سيتم الكشف عن أكثر أفراد الجمهور تميزا، وأفضل حراس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف عبر فيديوهات رقمية على منصات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان عن الفائز بجائزة اللعب النظيف.وسيشارك في حفل العشاء حوالي 800 من كبار الشخصيات، يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة وأساطير "فيفا" وممثلو الاتحادات الأعضاء حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة في عالم كرة القدم.وكشف الاتحاد الدولي للعبة عن مشاركة الجماهير في التصويت على اختيار "الأفضل 2025"، حيث أدلت الجماهير بأكثر من 16 مليون صوت وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز.وقد تم تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بحسب نظام تصويت يمنح نفس القيمة للفئات المختلفة من المصوّتين وهم: الجماهير وقادة ومدربو ومدربات منتخبات الرجال والسيدات وممثلو وسائل الإعلام.وتضم القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الافضل للعام 2025 للرجال، كلا من الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي والإنقليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي نونو مينديز والإنقليزي كول بالمر والإسباني بيدري والبرازيلي رافينيا والمصري محمد صلاح والبرتغالي فيتينيا والإسباني لامين يامال.يذكر أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني توج بجائزة "الأفضل" لعام 2024، فيما فازت الإسبانية آيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعبة في العالم لنفس العام.