Babnet   Latest update 19:10 Tunis

الفيفا يعلن استضافة الدوحة لحفل جوائز الافضل لسنة 2025 يوم الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693edd60068a85.88050264_kjhgoimelfqpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 19:10 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الدوحة ستستضيف بعد غد الثلاثاء حفل جوائز "الأفضل" لسنة 2025 .
   وسيقام الحفل عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية (قطر 2025) بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينغو البرازيلي التي ستقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي.


   وسيتم خلال الحفل الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في عام 2025، وذلك خلال حفل عشاء في الدوحة.

   كما سيتم الكشف عن أكثر أفراد الجمهور تميزا، وأفضل حراس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف عبر فيديوهات رقمية على منصات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان عن الفائز بجائزة اللعب النظيف.

   وسيشارك في حفل العشاء حوالي 800 من كبار الشخصيات، يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة وأساطير "فيفا" وممثلو الاتحادات الأعضاء حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة في عالم كرة القدم.

   وكشف الاتحاد الدولي للعبة عن مشاركة الجماهير في التصويت على اختيار "الأفضل 2025"، حيث أدلت الجماهير بأكثر من 16 مليون صوت وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز.
  وقد تم تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بحسب نظام تصويت يمنح نفس القيمة للفئات المختلفة من المصوّتين وهم: الجماهير وقادة ومدربو ومدربات منتخبات الرجال والسيدات وممثلو وسائل الإعلام.
  وتضم القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الافضل للعام 2025 للرجال، كلا من الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي والإنقليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي نونو مينديز والإنقليزي كول بالمر والإسباني بيدري والبرازيلي رافينيا والمصري محمد صلاح والبرتغالي فيتينيا والإسباني لامين يامال.
  يذكر أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني توج بجائزة "الأفضل" لعام 2024، فيما فازت الإسبانية آيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعبة في العالم لنفس العام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320246


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-14
19°-14
21°-12
18°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :