منوبة / تنظيم المنتدى الإقليمي الرابع "في الوقاية حماية" بدار الثقافة بوادي الليل

احتضنت دار الثقافة وادي الليل، صبيحة اليوم الاحد، فعاليات المنتدى الإقليمي الرابع "في الوقاية حماية" بفضاء الأطفال واليافعين للحوار واللقاء بمنوبة، الذي ينظمه مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وثقافة الحماية وتشجيع مشاركة الأطفال في عمليات اتخاذ القرار المناسبة.

واكد مدير عام المرصد سمير بن مريم لصحفية مكتب وات بمنوبة، تواصل تنظيم هذه المنتديات بكامل الأقاليم، لتشمل اليوم الست ولايات الإقليم الثاني وذلك في انتظار انهاء وثيقة" ميثاق التزامات الفاعلين في حماية حقوق الطفل " الوطنية يوم 20 ديسمبر بالقيروان، بعد تعديلها والمصادقة عليها.

وأضاف بن مريم، انه سيتم بعد انهاء الورشات المبرمجة بمشاركة الحاضرين من الأطفال والمشرفين عليهم من مندوب حماية الطفولة، وممثلي المرصد و نادي الأطفال المتنقل بمنوبة وبقية المشاركين من مؤسسات الطفولة من ولايات الإقليم الثاني، امضاء الميثاق المتضمن لأفكار الأطفال و مقترحاتهم في مختلف الورشات.



اذ تمحورت الورشات الاربعة وفق تصريحه، حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر: نفهمها ونحمي أنفسنا"، و"الأمن السيبراني: خطوات واقعية نحو فضاء آمن"، و"شجرة الحقوق والواجبات"، التأمت في شكل نشاط تفاعلي ربط بين حقوق الطفل الأساسية وواجباته المجتمعية، و"التعبير الإبداعي: صوت الطفل من دون حواجز"، للتعبير الإبداعي عبر الفنون، الأدب، المسرح، الكتابة، والرسم.ولفت إلى أن تنظيم الإقليم كشف عن مجموعة أطفال متميزين ، سيكونون بدعم وتأطير من المرصد الذي سيعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم ليصبحوا قادة المستقبل بجميع الأقاليم، و يلعبون دور" المثقف النظير" وسفراء المرصد في عائلاتهم و محيطهم التربوي والاجتماعي لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الأطفال.وأشار الى انه عقب المصادقة على الميثاق الوطني النهائي سيتم اطلاق بادرة الف توقيع وتوقيع له بعد نشره في المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والمعتمديات والبلديات ومختلف الهياكل ذات العلاقة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام الأخلاقي لدى أصحاب المصلحة بوضع حقوق الأطفال في مقدمة أولوياتهم ضمن برامجهم وعمليات اتخاذ القرارات.من جهتها اكدت المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للمرأة بمنوبة ايمان بالشيخ ل/وات/، أكدت ان شعار "وقاية وحماية" يجسد قناعة راسخة بأن حماية الفرد والأسرة والمجتمع تبدأ أولا من ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز الوعي، وبناء منظومات قادرة على التنبه للمخاطر قبل وقوعها.وأضافت ان المشاركة الهامة من ولايات منوبة وتونس وبن عروس واريانة ونابل وزغوان، دليلٌ على التزام مشترك ومسؤولية جماعية لصياغة رؤى جديدة، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود من أجل مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، باعتبار ان الوقاية ليست خيارًا ثانويًا، بل هي ركيزة للتنمية، وشرط لضمان جودة الحياة لكل الفئات وخاصة الفئات الهشة التي تحتاج إلى حماية استباقية وشراكات قوية.يذكر انه في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأسرة الموافق لـ 11 ديسمبر من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة أمسية تنشيطية تحسيسية بالمناسبة، أمس السبت بنادي الأطفال بوستيل، تضمنت عددا من المداخلات التوعوية والألعاب الترفيهية والتقصي المبكر لسرطان الثدي