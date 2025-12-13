رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول دمج «دار الصباح» و«سنيب لابراس»

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصصت للنظر في ملف إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان «دار الصباح» لفائدة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر «سنيب لابراس»، وذلك في إطار عملية الدمج بين الشركتين.







مسار الملف ومراحل المعالجة



القرارات المتخذة



آفاق المرحلة القادمة



وفي افتتاح الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهاتبخصوص، وخاصة، وذلك عقب زيارتين ميدانيتين أدّاهما إلى مقريبتاريخيوأكدت أن قراروإرساءيأتي باعتبارهما، ولا مجال للتفريط فيهما، مع الحرص علىوضمانوشدّدت على ضرورة، بما يُسهم فيللمؤسسة المندمجة عبر، وتعزيزوتوسيعوإثراء، تجسيدًا لتوجهات الدولة فيتم خلال الجلسة، انطلاقًا من قرارمن قبل اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، وصولًا إلى قرار، ثموتحديدلذلك.ونوّهت رئيسة الحكومةلإنجاح هذا المسار الإصلاحي رغم الصعوبات التي واجهت الشركتين خلال السنوات الماضية، معتبرة أنالتي أولاها رئيس الجمهورية لهذا الملف كانتفي التوصل إلىيضمنوتواصل نشر إصداراتهما.في ختام الاجتماع، تقرّر ما يلي:فيلفائدتهافي إطار عملية الدمج.فيعبروفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.وأكدت رئيسة الحكومة أنسيفتح الطريق أمامأكثر قدرة على، داعية إلى:لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها وضمان ديمومتها وتأمين إصداراتها.ووضع الآليات التنظيمية اللازمة، معودفعمع الالتزاملتنفيذه.