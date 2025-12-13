رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول دمج «دار الصباح» و«سنيب لابراس»
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصصت للنظر في ملف إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان «دار الصباح» لفائدة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر «سنيب لابراس»، وذلك في إطار عملية الدمج بين الشركتين.
وفي افتتاح الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص قطاع الإعلام العمومي، وخاصة الصحافة المكتوبة، وذلك عقب زيارتين ميدانيتين أدّاهما إلى مقري «سنيب لابراس» و«دار الصباح» بتاريخي 11 مارس و16 جوان 2023.
وأكدت أن قرار إنقاذ الشركتين عبر دمجهما وإرساء برنامج لإعادة الهيكلة يأتي باعتبارهما جزءًا من الذاكرة الإعلامية الوطنية، ولا مجال للتفريط فيهما، مع الحرص على حفظ حقوق العاملين وضمان ديمومتهما.
وشدّدت على ضرورة تطوير المحتوى وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوة والفرص المتاحة، بما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة المندمجة عبر توحيد الموارد والتحكم في النفقات، وتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع حصتها في السوق وإثراء المشهد الإعلامي والثقافي، تجسيدًا لتوجهات الدولة في المحافظة على الذاكرة الوطنية.
مسار الملف ومراحل المعالجةتم خلال الجلسة استعراض مختلف مراحل الملف، انطلاقًا من قرار إحالة «دار الصباح» على التسوية القضائية من قبل اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، وصولًا إلى قرار دمجها مع «سنيب لابراس»، ثم وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد الآليات التنفيذية لذلك.
ونوّهت رئيسة الحكومة بالمجهودات التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي رغم الصعوبات التي واجهت الشركتين خلال السنوات الماضية، معتبرة أن العناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا الملف كانت حاسمة في التوصل إلى حل نهائي يضمن استمرارية الشركتين وتواصل نشر إصداراتهما.
القرارات المتخذةفي ختام الاجتماع، تقرّر ما يلي:
* الترخيص لـ«سنيب لابراس» في إحالة كامل أسهم «دار الصباح» لفائدتها بالدينار الرمزي في إطار عملية الدمج.
* الترخيص لـ«سنيب لابراس» في الشروع في عملية الدمج عبر استيعاب «دار الصباح» وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
آفاق المرحلة القادمةوأكدت رئيسة الحكومة أن دمج الشركتين سيفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة أكثر قدرة على الاستدامة والتطور، داعية إلى:
* إعداد برنامج هيكلة شامل لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها وضمان ديمومتها وتأمين إصداراتها.
* تطوير منظومة الحوكمة الداخلية ووضع الآليات التنظيمية اللازمة، مع تحديث النشاط ووسائل الإنتاج ودفع التحول الرقمي ورقمنة الأرشيف.
* إعداد مخطط أعمال مستقبلي مع الالتزام بجدول زمني محدّد لتنفيذه.
