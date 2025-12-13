توزر: المهرجان الوطني للكتاب على الحدود بمعتمديتي تمغزة وحزوة: ورشات وفقرات تنشيطية وأمسيات شعرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d8d8abaeb28.37930809_lqihjpknmegfo.jpg width=100 align=left border=0>

تفتتح اليوم في مدينة تمغزة الحدودية فعاليات المهرجان الوطني "كتاب على الحدود" في نسخته الثانية، فيما تلتئم هذه التظاهرة في تسختها الرابعة بداية من الأحد في مدينة حزوة وهي تظاهرة تعنى بالكتاب بورشات وفقرات متنوعة تنظمها المكتبة الجهوية ابن الشباط بتوزر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

وتمتد التظاهرة في المعتمديتين من يوم 13 إلى غاية 20 ديسمبر الحالي، وهي تندرج في إطار نشر ثقافة الكتاب والمطالعة ومن أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المناطق في ممارسة النشاط الثقافي وخاصة إيلاء المناطق الحدودية العناية اللازمة وفق مديرة المكتبة الجهوية نبيلة العمراني.

وأضافت أن هذه التظاهرة تتخللها عدة فقرات تنشيطية ومسرحية وورشات موجهة في القراءة لجميع الفئات العمرية لا سيما وأن الدورات السابقة حققت نجاحا من حيث إقبال جمهور القراء على مختلف الأنشطة والورشات بحسب تأكيد المصدر ذاته.









وتتمثل الورشات المقترحة في إطار التظاهرة في مجموعة من الفقرات الموجهة للطفل والشباب وخاصة فئة التلاميذ والكهول عبر برمجة أمسيات شعرية لأدباء وشعراء الجهة ومحاضرات أدبية تتناول مواضيع منها "التونسية" بالمكتبة العمومية بتمغزة وتركيز نواة مكتبات في المدارس الابتدائية الفريد وعين الكرمة وميداس من معتمدية تمغزة وبالمدرسة الابتدائية التعمير بمعتمدية حزوة تضم مجموعة من القصص الموسوعات العلمية، وذلك دعما لثقافة الكتاب والتوعية بأهمية المطالعة وفق مديرة المكتبة الجهوية.



