قفصة: وفاة شخصين في حادث اصطدام سيارة خفيفة بحافلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693db593a95285.84786203_ekpqoghimfljn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 19:49
      
اسفر حادث مرور جدّ، اليوم  السبت، على مستوى جسر وادي بياش بقفصة المدينة، عن وفاة شخصين على عين المكان،  وفق مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، رضا المحمدي.
وأوضح محمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بحافلة ما أدى إلى وفاة راكبي السيارة، مشيرا إلى أنه تم نقل جثتي الهالكين إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة.


