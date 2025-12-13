Babnet   Latest update 20:12 Tunis

جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6808b954b9f922.25077530_oelphnigmkqjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 19:20
      
تم انتخاب جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة للفترة النيابية 2025-2028، اثرانعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة المذكورة اليوم السبت.
وتحصلت قائمة الخرازي على 16 صوتا مقابل 5 اصوات لقائمة فهمي الغربي الزياني، في حين لم تتحصل قائمة صابر الغانمي على أي صوت.
وضمت القامة الفائزة كلا من: جمال الخرازي (رئيس) ودرصاف الكوكي وسهام العمدوني وخديجة دلهومي ومروان ثوير وسيف الدين العرفاوي ومأمون بن لطيفة ونسيم اللجمي ومحمد سفيان العكروت (أعضاء).

وتمت خلال الجلسة العامة المصادقة على التقرير المالي مقابل عدم المصادقة على التقرير الادبي للموسم الرياضي 2024-2025 وتعيين مراقب للحسابات للفترة النيابية القادمة.


Heure à Tunis :