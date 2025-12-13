<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6808b954b9f922.25077530_oelphnigmkqjf.jpg width=100 align=left border=0>

تم انتخاب جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة للفترة النيابية 2025-2028، اثرانعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة المذكورة اليوم السبت.

وتحصلت قائمة الخرازي على 16 صوتا مقابل 5 اصوات لقائمة فهمي الغربي الزياني، في حين لم تتحصل قائمة صابر الغانمي على أي صوت.

وضمت القامة الفائزة كلا من: جمال الخرازي (رئيس) ودرصاف الكوكي وسهام العمدوني وخديجة دلهومي ومروان ثوير وسيف الدين العرفاوي ومأمون بن لطيفة ونسيم اللجمي ومحمد سفيان العكروت (أعضاء).





وتمت خلال الجلسة العامة المصادقة على التقرير المالي مقابل عدم المصادقة على التقرير الادبي للموسم الرياضي 2024-2025 وتعيين مراقب للحسابات للفترة النيابية القادمة.