تشيلسي يعود للمربع الذهبي للبريمرليغ بالفوز بهدفين على إيفرتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693dadc3663d24.36675579_omqpnihejkfgl.jpg width=100 align=left border=0>

تغلب تشيلسي على إيفرتون 2-صفر اليوم السبت ليعود إلى المربع الذهبي في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بفضل هدفين في الشوط الأول من الهداف كول بالمر والفرنسي مالو غوستو لينهي تشيلسي سلسلة من أربع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات.

وهز بالمر، الذي عاد إلى اللعب هذا الشهر بعد غيابه عن معظم فترات الموسم بسبب الإصابة، شباك الحارس جوردون بيكفورد بعد تمريرة متقنة من غوستو.

وسجل غوستو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما وضع تمريرة عرضية من بيدرو نيتو في الشباك بعد أن تفوق الجناح البرتغالي على رقيبه فيتالي ميكولينكو.





ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة، متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر أرسنال، الذي سيواجه ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم ومتقدما بنقطتين على كريستال بالاس الذي سيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني غدا الأحد.



وتراجع إيفرتون إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة. ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة، متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر أرسنال، الذي سيواجه ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم ومتقدما بنقطتين على كريستال بالاس الذي سيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني غدا الأحد.وتراجع إيفرتون إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.