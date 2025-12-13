Babnet   Latest update 20:12 Tunis

لقاءات مباشرة مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالتصدير بالخارج ايام 18 و 19 ديسمبر 2025 في سوسة وصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 19:12 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن مركز النهوض بالصادرات،السبت ، تنظيم لقاءات مباشرة مع رؤساء تمثيلياته التجارية بالخارج، وذلك يوم 18 ديسمبر، بسوسة، ويوم 19 ديسمبر 2025، بصفاقس.

وستتيح هذه اللقاءات الفرصة لتبادل الاراء مع رؤساء التمثيليات التجارية للمركز بالخارج وتحديد فرص التصدير المتاحة للمنتجات التونسية في الاسواق المعتمدة.



وتغطي الشبكة الحالية لمركز النهوض بالصادرات 15 دولة. ويتعلّق الأمر بالجزائر وليبيا والمغرب وايطاليا وهولندا وبولونيا وروسيا والامارات العربية المتحدة والاردن والكاميرون ونيجيريا وكينيا والكوت دي فوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبامكان الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الروابط المتاحة على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320208


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-13
19°-15
19°-14
20°-12
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :