لقاءات مباشرة مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالتصدير بالخارج ايام 18 و 19 ديسمبر 2025 في سوسة وصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مركز النهوض بالصادرات،السبت ، تنظيم لقاءات مباشرة مع رؤساء تمثيلياته التجارية بالخارج، وذلك يوم 18 ديسمبر، بسوسة، ويوم 19 ديسمبر 2025، بصفاقس.



وستتيح هذه اللقاءات الفرصة لتبادل الاراء مع رؤساء التمثيليات التجارية للمركز بالخارج وتحديد فرص التصدير المتاحة للمنتجات التونسية في الاسواق المعتمدة.









وتغطي الشبكة الحالية لمركز النهوض بالصادرات 15 دولة. ويتعلّق الأمر بالجزائر وليبيا والمغرب وايطاليا وهولندا وبولونيا وروسيا والامارات العربية المتحدة والاردن والكاميرون ونيجيريا وكينيا والكوت دي فوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية.



وبامكان الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الروابط المتاحة على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات. وتغطي الشبكة الحالية لمركز النهوض بالصادرات 15 دولة. ويتعلّق الأمر بالجزائر وليبيا والمغرب وايطاليا وهولندا وبولونيا وروسيا والامارات العربية المتحدة والاردن والكاميرون ونيجيريا وكينيا والكوت دي فوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية.وبامكان الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الروابط المتاحة على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات.