لجان تحكيم المسابقات الرسمية للدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية

تنطلق مساء اليوم الدورة السادسة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية لتتواصل إلى غاية 22 ديسمبر، وفي ما يلي تركيبة لجان تحكيم مختلف المسابقات الرسمية لهذه الدورة:



لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة





* نجوى نجّار (فلسطين) – رئيسة اللجنة – كاتبة ومخرجة ومنتجة



* جون ميشيل فرودون (فرنسا) – ناقد سينمائي

* لطفي عاشور (تونس) – مخرج ومنتج

* كانتاراما غاهيغيري (رواندا) – كاتبة سيناريو ومخرجة

* لطفي بوشوشي (الجزائر) – مخرج ومنتج



لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

* رجاء عماري (تونس) – رئيسة اللجنة – كاتبة سيناريو ومخرجة

* إليان الراهب (لبنان) – مخرجة ومنتجة

* الحسن دياغو (السنغال) – مخرج

* لورا نيكولوف (فرنسا) – منتجة

* نادية كعبي لينكي (تونس) – فنانة بصرية



لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة و«قرطاج للسينما الواعدة»

* حكمت البيضاني (العراق) – رئيس اللجنة – مخرج ومنتج وأكاديمي

* باسيرو نيانغ (السنغال) – ناقد سينمائي وشاعر

* إلياس خلاط (لبنان) – مخرج ومنتج

* نادية الرايس (تونس) – مخرجة وفنانة بصرية

* سارة سليمان (السودان) – مخرجة وباحثة



لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول «الطاهر شريعة»

* مريم نعوم (مصر) – رئيسة اللجنة – كاتبة سيناريو

* إبراهيم لطيف (تونس) – مخرج ومنتج

