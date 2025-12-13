Babnet   Latest update 17:06 Tunis

سليانة:انطلاق فعاليات ملتقى عبد القادر الهاني للفكر في دورتها الثالثة تحت شعار "من الفكرة إلى الأفق"

Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 17:00
      
انطلقت اليوم السبت بالمركب الثقافي بسليانة فعاليات ملتقى عبد القادر الهاني للفكر في دورته الثالثة تحت شعار "من الفكرة إلى الأفق" وهي تظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتنسيق مع جمعية الإتحاف الثقافية وعدد من مكونات المجتمع المدني على مدى يومين.
وبين رئيس مصلحة التظاهرات والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة، نبيل الزائدي، في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الملتقي يهدف أساسا للتذكير بشخصية عبد القادر الهاني باعتباره شخصية محورية بالجهة الذي تولى الإشراف على المندوبية الجهوية للثقافة في فترة ثمانينات القرن الماضي، ومن أبرز المفكرين والباحثين بالجهة.
وترك الراحل رصيدا زاخرا عدة كتب من بينها صفحات في تاريخ سليانة الحديث وسيدي حمادة قريتي الأصيلة ومجلة الإتحاف وقطاف الإتحاف.



ويتضمن برنامج اليوم الأول منبرا حواريا حول "مجلة الإتحاف" و" التحديات والتاريخ" وحلقات نقاش حول الدورة القادمة، وورشات ومداخلات شعرية تضم 9 شعراء فيما سيكون الحاضرون على موعد في اليوم الثاني والأخير مع عرض لشريط وثائقي حول حياة عبد القادر الهاني.


