يوسف العيدلي (كرة الطاولة) ينال شرف حمل الراية الوطنية في حفل افتتاح الالعاب الافريقية للشباب (لواندا 2025)

تم اسناد شرف حمل الراية الوطنية التونسية خلال حفل افتتاح الالعاب الافريقية للشباب المقامة في العاصمة الانغولية لواندا للرياضي يوسف العيدلي (اختصاص كرة الطاولة).



وسيقود العيدلي، الذي توج أمس الجمعة بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي فتيان خلال الالعاب المذكورة، الوفد الرياضي التونسي المشارك في التظاهرة الرياضية القارية التي انطلقت من 10 لتتواصل الى غاية 20 من الشهر الجاري، خلال حفل الافتتاح الذي سيقام مساء اليوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس ولواندا، بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانغولية.





وتشارك تونس في النسخة الرابعة من الالعاب ب118 رياضيا (64 في صنف الفتيات و54 في صنف الفتيان) في 18 اختصاصا، من مجمل ما يناهز عن 2076 رياضيا (1017 في صنف الفتيات و1059 في صنف الفتيان) يمثلون 51 دولة افريقية في 23 اختصاصا رياضيا.



والى حدود امس الجمعة، أحرزت تونس 21 ميدالية منها 6 ميداليات ذهبية 14 فضية و11 برونزية. وتشارك تونس في النسخة الرابعة من الالعاب ب118 رياضيا (64 في صنف الفتيات و54 في صنف الفتيان) في 18 اختصاصا، من مجمل ما يناهز عن 2076 رياضيا (1017 في صنف الفتيات و1059 في صنف الفتيان) يمثلون 51 دولة افريقية في 23 اختصاصا رياضيا.