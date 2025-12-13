Babnet   Latest update 17:06 Tunis

يوسف العيدلي (كرة الطاولة) ينال شرف حمل الراية الوطنية في حفل افتتاح الالعاب الافريقية للشباب (لواندا 2025)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d8a6f380644.18338767_mofgiejqhlkpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 17:06 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تم اسناد شرف حمل الراية الوطنية التونسية خلال حفل افتتاح الالعاب الافريقية للشباب المقامة في العاصمة الانغولية لواندا للرياضي يوسف العيدلي (اختصاص كرة الطاولة).

وسيقود العيدلي، الذي توج أمس الجمعة بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي فتيان خلال الالعاب المذكورة، الوفد الرياضي التونسي المشارك في التظاهرة الرياضية القارية التي انطلقت من 10 لتتواصل الى غاية 20 من الشهر الجاري، خلال حفل الافتتاح الذي سيقام مساء اليوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس ولواندا، بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانغولية.

وتشارك تونس في النسخة الرابعة من الالعاب ب118 رياضيا (64 في صنف الفتيات و54 في صنف الفتيان) في 18 اختصاصا، من مجمل ما يناهز عن 2076 رياضيا (1017 في صنف الفتيات و1059 في صنف الفتيان) يمثلون 51 دولة افريقية في 23 اختصاصا رياضيا.

والى حدود امس الجمعة، أحرزت تونس 21 ميدالية منها 6 ميداليات ذهبية 14 فضية و11 برونزية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320195


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
19°-15
20°-15
20°-12
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :