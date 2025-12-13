تونس - ايطاليا: مقترح للنّظر في إقامة خطّ مباشر من ميناء ليفورنو الى ميناء حلق الوادي

قدّم قنصل الجمهورية التونسية بروما، مروان الكبلوطي، في اطار جلسة عمل مع رئيس سلطة الموانئ بليفورنو، دافيد كاريليو، مقترحا للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو الى ميناء حلق الوادي، وذلك استجابة لأحد مطالب الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.



وياتي المقترح الذي تقدم به قنصل الجمهورية التونسية في إطار زيارة العمل التي أداها يوم 11 ديسمبر 2025 إلى ليفورنو، أين عقد جلسة عمل هامة مع رئيس سلطة الموانئ بليفورنو وكامل أعضاء مجلس الإدارة.



وأبدى رئيس سلطة الموانئ بليفورنو اهتمامه وترحيبه بهذه الفكرة مقترحا إمكانية تسيير بواخر شحن وركاب من طرف الشركة التونسية للملاحة وهو ما يعتبر امتيازا خاصا بالشركة التونسية، وفق ما نقلته صفحة القنصلية التونسية بروما، امس الجمعة.وقد تم الاتفاق، بالمناسبة، على مزيد تعزيز التّعاون بين الجانبين في ميدان النقل البحري للبضائع والأشخاص.وشهدت جلسة العمل التّذكير بمذكّرة التفاهم، التّي تمّ توقيعها بين سلطة الميناء وديوان البحرية التجارية والموانئ سنة 2016 وضرورة تفعيلها، إذ تم في هذا السياق، تقديم عرض توضيحي حول سبل الاستفادة منها في مجالات تعزيز العلاقات التجارية والسلامة البحرية والاستدامة البيئية والتحول الرقمي والتدريب.وجرى، أيضا، تقديم عرض حول مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ وتلك المتعلقة بالتحول البيئي والرقمي، مع إمكانية تطوير ممرّ أخضر بين ليفورنو والموانئ التونسية.وأدّى، في نفس الإطار وبمناسبة مرور أربعين عاما على تواجد مكتب الممثل التجاري للشركة التونسية للملاحة بليفورنو، المكتب المذكور للاطلاع على مختلف الأنشطة والخدمات التي يوفرها موجها الدعوة إلى الحرص الدائم على الدفاع على مصالح الشركة والحفاظ على صورتها المشعة.