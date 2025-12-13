Babnet   Latest update 20:12 Tunis

توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 20:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
اطلقت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر، اليوم السبت، خدمات الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لفائدة 98 حاجا وحاجة المترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2026 بمشاركة عدة أطراف على غرار البنوك والبريد التونسي وشركة الخطوط السعودية التي ستؤمن رحلة الحج من مطار توزر نفطة الدولي في اتجاه المدينة المنورة، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية عماد المهيدي.

وأوضح المصدر نفسه لصحفية "وات" أن خدمات الشباك الموحد، مكنت المترشحين لأداء مناسك الحج من اقتطاع تذكرة السفر وكذلك خدمة الإقامة في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة عن طريق شركة الخدمات الوطنية والإقامات وصرف العملة، مبينا أن الشباك الموحد علاوة على ما يقدمه من خدمات فهو فاتحة اللقاءات بين الحجيج والوعاظ للتوعية والتحسيس على أن تنطلق الدروس التوعوية الخاصة بموسم الحج يوم 15 ديسمبر وتدوم الدروس على فترتين فترة أولى تتواصل حتى بداية شهر فيفري وفترة ثانية بعد شهر رمضان.



ويؤمن هذه الدروس الوعاظ والأئمة الخطباء، وتتناول مختلف المناسك والاستعدادات وظروف الإقامة والتنقل وغيرها، وذلك بغاية إنجاح موسم الحج وتيسير هذه الفريضة على المترشحين، مع الإشارة إلى ان رحلة الحج الوحيدة المبرمجة بمطار توزر نفطة الدولي ستقل حجيج ولايتي توزر وقبلي، وستنطلق أوائل شهر ماي 2026 نحو المدينة المنورة عن طريق طائرة الخطوط الجوية السعودية.
واكد عدد من المترشحين لأداء فريضة الحج أن الإجراءات تمت إلى غاية الآن في ظروف طيبة دون إشكالات تذكر.


