نابل: 714 حاجا وحاجة ينطلقون في إتمام إجراءات أداء الحج للبقاع المقدسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح يوم أمس الجمعة بمقر ولاية نابل، في إطار إتمام الإجراءات المتعلقة بالحج لموسم 1447هجري الموافق ل2026 ميلادي، الشباك الموحد المخصص لاستكمال إجراءات سفر حجيج الجهة المقبولين لأداء مناسك الحج، ليتواصل إلى غاية يوم 16 ديسمبر الجاري، وفق ما أفادت به كاهية مدير الشؤون الدينية بنابل نادية العيساوي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأضافت العيساوي، صباح اليوم السبت، انه تم استدعاء كافة الحجيج بالجهة والبالغ عددهم 714 حاجا وحاجة مرسمين بالقائمات النهائية، لاستكمال الإجراءات الإدارية، لافتة الى ان الشباك الموحد يضم خدمات كافة المتدخلين لتأمين موسم الحج ومنها شركة الخدمات الوطنية والاقامات وشركة الطيران السعودية والفروع البنكية والبريد التونسي

وأشارت في هذا السياق، الى ان الدروس التوعوية لفائدة الحجيج ستنطلق يوم 15 ديسمبر الجاري إلى غاية 15 فيفري 2026 ، على ان يتواصل تنظيم حصص توعوية بعد شهر رمضان وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى1 ماي 2026 والتي تتمحور حول التوعية الدينية لمناسك الحج والجوانب التنظيمية والرعاية الصحية والوقاية، وبينت انّ أولى رحلات الحجيج ستكون يوم 8 ماي 2026





