المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة

أكدت الممثلة المقيمة للمؤسسة المالية الدولية بتونس وليبيا، سارة مرسي، أن المؤسسات المالية الدولية ستواصل دعم تونس عبر آليات التمويل المتاحة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.



وخلال مشاركتها في أشغال اليوم الثاني من تظاهرة «أيام المؤسسة» التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة، اعتبرت مرسي أن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان تمثل مشروعًا رائدًا ونموذجيًا، مؤكدة في الآن ذاته مواصلة دعم مشاريع مماثلة في الجهات الداخلية، وفق مخطط الأعمال الذي تقدمه الحكومة التونسية.



التوقي من التغيرات المناخية والانتقال الطاقي



الشراكة بين القطاعين العام والخاص



فرص تشغيل واستثمارات مستقبلية



وشددت سارة مرسي على أن تونس مطالبةلضمان، إلى جانب معالجةبما يساهم في تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها.وأكدت في هذا السياق على أهميةوتوظيفها في الإنتاج، مشيرة إلىعند زراعة بعض المحاصيل، على غرار، التي تمثل منتوجًا موجهًا للأسواق الأوروبية وذاتودعت مرسي إلىلتطوير آليات، معتبرة أن ذلك يستوجبمصحوبًا بقدر منواستشهدت في هذا الإطار بنموذج التعاون القائم بينومؤسسات إنتاج الطاقة الشمسية في عدد من الجهات الداخلية، من بينها، معتبرة أن هذه العلاقةوبيّنت، استنادًا إلى، أن الاستثمار فيبتونس، خاصة في مجالات، وفي قطاعات حيوية مثل، من شأنه أن يؤمّن خلال السنوات القادمةوأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي، ووضع، إلى جانبعلى مختلف مجالات الاقتصاد، معخاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها