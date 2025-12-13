مجموعة خدمات الموانئ ووهان يانغلو الصينية تؤكد رغبتها في إقامة مشاريع واستثمارات كبرى بتونس
أكد وفد من مجموعة خدمات الموانئ ووهان يانغلو الصينية، خلال زيارة ثانية إلى تونس، رغبته في إقامة مشاريع واستثمارات بمقاييس عالمية، خاصة في مجال إعادة تأهيل المؤسسات العمومية تحت الإشراف، إلى جانب تنفيذ إصلاحات جوهرية واستراتيجية والمساهمة في تطوير أدائها.
وأعرب أعضاء الوفد، خلال لقاء تنسيقي جمعهم بوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، انتظم السبت بمقر الوزارة، عن اهتمامهم بمختلف المجالات التي يُنتظر أن تشهد تعاونًا مشتركًا، بما يتيح خلق فرص جديدة للاستثمار وبناء شراكات قوية على المدى المتوسط.
وأشاروا إلى أن هذه الشراكات من شأنها تطوير أساليب العمل بالهياكل المعنية وتأهيلها عبر تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات والمعارف التكنولوجية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
دعوة إلى خارطة طريق واضحةومن جهته، شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة إعداد خارطة طريق واضحة تُمكّن من الانطلاق الفعلي في إنجاز المشاريع والأفكار المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين التونسي والصيني.
كما دعا إلى دراسة جميع المقترحات المطروحة بهدف بناء شراكة متينة تعود بالنفع على الطرفين، وتُعزّز ولوج المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، باعتبار تونس بوابة نحو إفريقيا.
نبذة عن المجموعة الصينيةوتُعد مجموعة خدمات الموانئ ووهان يانغلو مؤسسة حكومية صينية مختصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتمويل والاستثمار. وكانت قد أدّت زيارة أولى إلى تونس خلال شهر جويلية الماضي، عبّرت خلالها عن اهتمامها بالشراكة مع الجانب التونسي واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والمالي للمؤسسات التونسية.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماريوتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين تونس والصين، والبحث عن فرص تجارية واستثمارية والعمل على تجسيمها على أرض الواقع مع مختلف المؤسسات المعنية.
كما يندرج الوفد في إطار بعثة شراءات للمنتوجات التونسية، خاصة زيت الزيتون والتمور، باعتبارها منتوجات وطنية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، وفق بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
