جامعة قرطاج تطلق منصتها الالكترونية الجديدة لتوثيق الشهائد العلمية عبر الانترنت

أعلنت، جامعة قرطاج، عن اطلاق منصتها الرقمية الجديدة المخصصة لتوثيق الشهادات العلمية عبر الانترنت.



وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل أوقات المعالجة وضمان توثيق بأكثر دقة وشفافية.









وتعد المنصة القناة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات التوثيق ومعالجتها حيث تتيح التحقق السريع والآمن من صحة الشهائد العلمية الصادرة عن جامعة قرطاج.



ويمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفون الاداريون التمتع بهذ الخدمة، حيث يتعين انشاء حساب خاص على المنصة وادخال البيانات الشخصية المطلوبة وتقديم مطلب للتحقق.



