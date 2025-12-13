Babnet   Latest update 11:35 Tunis

جامعة قرطاج تطلق منصتها الالكترونية الجديدة لتوثيق الشهائد العلمية عبر الانترنت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693726a501b5c1.77325446_pmqegoljfnhki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 11:11
      
أعلنت، جامعة قرطاج، عن اطلاق منصتها الرقمية الجديدة المخصصة لتوثيق الشهادات العلمية عبر الانترنت.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل أوقات المعالجة وضمان توثيق بأكثر دقة وشفافية.



وتعد المنصة القناة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات التوثيق ومعالجتها حيث تتيح التحقق السريع والآمن من صحة الشهائد العلمية الصادرة عن جامعة قرطاج.

ويمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفون الاداريون التمتع بهذ الخدمة، حيث يتعين انشاء حساب خاص على المنصة وادخال البيانات الشخصية المطلوبة وتقديم مطلب للتحقق.

ويتلقى المعنيون بالامر، بمجرد تجهيز الملف، اشعارا عبر بريدهم الالكتروني.


