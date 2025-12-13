المتدخلون في برنامج الحزام الاخضر يؤكدون أهمية إدراج البعد الاجتماعي والاقتصادي في المشروع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d34d7800fd9.04810916_eiglhoqnjmpkf.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الحاضرون في جلسة عمل حول مناقشة مشروع التحديات المناخية بتونس الوسطى، على أهمية إدراج البعد الاجتماعي والاقتصادي في مشروع الحزام الأخضر، باعتباره ركيزة لتحقيق تنمية عادلة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار المبادرات المحلية والتحديات القائمة.



وقد نظمت وزارة البيئة أمس الجمعة هذا الاجتماع في اطار برنامج الحزام الاخضر بحضور المدير التنفيذي لمرصد الصّحراء والسّاحل، نبيل بن خطرة، و المدير العام للغابات، نوفل بن حاحا، وممثلي مرصد الصّحراء والسّاحل والصندوق العالمي للطبيعة، وإطارات عن وزارة الفلاحة ووزارة البيئة، وفق بيانات نشرتها الوزارة.





ويضم برنامج الحزام الأخضر عدة مشاريع محلية وجهوية وإقليمية بالمناطق الشبه صحراوية حيث تعتمد على الفلاحة وتثمين المحيط الطبيعي تراعي التحديات المناخية ونموذج للتدخلات البيئية.



ويعمل البرنامج في مرحلة أولى، ولايات قابس وقفصة وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.

ومن أهم توجهاته استصلاح الأراضي الفلاحية والرعوية والغابية والسباخ و الرفع في إنتاجية الأراضي و تنمية الشريط الساحلي والاقتصاد الازرق.

كما يهدف الى العمل مع السكان المحليين ومالكي الأراضي من صغار وكبار الفلاحين والبحارة و تعبئة الموراد المائية بما فيها المياه المعالجة لاستعمالها وتثمينها والتصرف الرشيد في كافة النفايات وتثمينها على غرار مادة المرجين.

