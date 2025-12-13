Babnet   Latest update 14:13 Tunis

منتدى الصحة النفسية للمراهقين يوم 17 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس

Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 14:12
      
ينظم نادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس بالتعاون مع جمعية مودة للتنمية الأسرية فرع تونس، منتدى الصحة النفسية للمراهقين، وذلك يوم الاربعاء 17 ديسمبر الجاري

ويهدف المنتدى التوعوي الذي يشارك فيه خبراء في التربية والمجال الاجتماعي وعلم النفس الى التباحث والنقاش حول علاقة التلميذ المراهق بالاولياء والمربين وكيفية بناء علاقة صحية ومتوازنة داخل الاسرة والمجتمع



ويتضمن البرنامج ورشات حول " المراهق بين مشاكل النمو والاحتياجات النفسية...أدوات للفهم والتدخل" و" الادمان لدى المراهقين...بين السلوك المرئي والفعل الخفي" و" فن التعامل مع المراهق في المؤسسة التربوية والأسرية " .

وسيتم، أيضا الاستماع الى قصة نجاح لتجربة تربوية حول كيفية احتواء مراهقين وتغيير مسار حياتهم


