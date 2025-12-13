ولاية تونس :جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 14 لمعرض "مدينة تونس للكتاب" من 18ديسمبرالجاري الى 4 جانفي القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت يوم الجمعة بمقر ولاية تونس جلسة عمل تنسيقية خصصت للاستعداد لتنظيم الدورة 14لمعرض "مدينة تونس للكتاب"،الذي تنطلق فعالياته يوم 18 ديسمبرالجاري لتتواصل إلى غاية 4 جانفي القادم، وذلك تحت اشراف والي الجهة، عماد بوخريص

وتنتظم الدورة الحالية التي تندرج في اطار دعم حضور الكتاب في المشهد الثقافي العام ،وتنشيط الفضاء الحضري وخاصة شارع الحبيب بورقيبة، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية بالولاية ،والمركز التونسي للكتاب ،واتحاد الناشرين التونسيين

وتناولت الجلسة حسن الاستعداد اللوجستي والأمني لهذه التظاهرة الثقافية،وذلك بتأمين دوريات قارة للنظافة طيلة أيام التظاهرة





كما تم الاتفاق خلال الجلسة ،على ضرورة تضافر الجهود والتواصل والتنسيق بين كل الأطراف المعنية



حضرت الجلسة بالخصوص،المعتمدة الاولى للولاية،ومعتمد باب بحر، الى جانب ممثلي المصالح الأمنية المعنية والحماية المدنية،والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية،والمدير الجهوي للنقل بتونس،ومديرة المكتبة الجهوية بتونس،وممثلين عن الهيئة المديرة لمعرض مدينة تونس للكتاب

