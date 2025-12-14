الرياض تستضيف المنتدى العالمي الـ 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة

انطلق في الرياض المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بمشاركة أكثر من 130 دولة وشخصيات بارزة، لتعزيز الحوار بين الثقافات في ظل التحديات العالمية.



ومن أبرز الحاضرين في المؤتمر فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للتحالف، وزراء خارجية ومسؤولون من 130 دولة، إلى جانب قيادات منظمات دولية وشخصيات دينية وفكرية وشبابية.



وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته الافتتاحية أن الشباب يعدون أفضل من يعبر عن الأمل وصناع المستقبل، مشددا على أهمية تمكينهم وإشراكهم في بناء جسور التفاهم بين الشعوب والثقافات.وأوضح أن التواصل بين الحضارات يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام وتسوية النزاعات، في عالم يشهد تحديات متزايدة تتطلب التعاون والحوار البناء.وأشار بن فرحان إلى أن استضافة المملكة للمنتدى العالمي الـ11 لتحالف الحضارات تأتي دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والحوار والعيش المشترك بين مختلف الثقافات والأديان، وانطلاقا من دورها في ترسيخ مبادئ الاعتدال والتعايش والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.و يترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في فعاليات الدورة المنعقد بالرياض يومي 14 و15 ديسمبر 2025، تحت شعار: "تحالف الحضارات: عقدان من الحوار من أجل الإنسانية – النهوض بعصر جديد من الاحترام والتفاهم المتبادلين في عالم متعدد الأقطاب".ويمثّل هذا المنتدى، مناسبة دوليّة رفيعة المستوى لاستعراض دور التحالف في دعم السلم والأمن الدوليين، وتقييم مسار الحوار بين الثقافات والحضارات خلال العقدين الماضيين، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمواجهة تنامي خطاب الكراهية والتعصب وتعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل.كما يتيح المنتدى فرصة للتباحث حول التحديات العالمية الماثلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والمساعي الخيّرة التي تعزّز فرص التعايش والتضامن الإنساني وتدعم روح الوقاية من النزاعات وتكرّس ثقافة السلام