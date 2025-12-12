تنوع بيولوجي: رحلة أيل الأطلس من حافة الانقراض إلى غابات تونس

على أطراف غابات الزان والفلّين الكثيفة، في منطقة الفايجة بمدينة غار الدماء شمال غرب تونس، يخرج قطيع من أيل الأطلس إلى مرج مفتوح، فيشدّ أنظار الزوّار الذين يتأملون، بإعجاب، هذا الحيوان البري النادر الذي عاد إلى موطنه الطبيعي بعد أن كان مهدّدا بالانقراض.



من التراجع إلى حافة الزوال



برنامج وطني لإعادة التوطين



زيارة ميدانية وإطار تكويني



عودة صنف مهدّد بالانقراض



خصائص بيولوجية وقدرة على التكيّف



قرون الأيل: ثروة غير مستثمرة



نموذج للتوازن البيئي



قبل عقود، تراجع انتشار أيل الأطلس في كامل منطقة المغرب العربي نتيجة اضطراب المناخ، والصيد الجائر، والانتهاكات التي طالت الغابات، لينحصر وجوده في رقعة جغرافية ضيقة تمتد بين غار الدماء وطبرقة في تونس، وعنابة وسوق أهراس في الجزائر. وخلال ستينيات القرن الماضي، كاد هذا الصنف، الذي يُعدّ أحد أبرز رموز التنوع البيولوجي بشمال إفريقيا، أن يختفي نهائيا.غير أن الجهود التي أطلقتها تونس منذ فجر الاستقلال مكّنت من إنقاذ هذا الحيوان وإعادته إلى موطنه الطبيعي. ففي سنة 2016، تسلّمت تونس من إسبانيا أول مجموعة تضم 23 رأسا من أيل الأطلس، في إطار برنامج وطني لإعادة التوطين والإدماج، شمل إنشاء محميات خاصة في، إلى جانب توفير حماية قانونية كاملة لهذا الصنف ضمن قرارات تنظيم الصيد.وفي المحمية الطبيعية بالفايجة، التي تُعد من أجمل غابات الزان في شمال إفريقيا، خُصّص مرج مهيأ يتيح للزوّار مشاهدة القطيع لفترات وجيزة قبل أن يختفي مجددا بين كثافة الغطاء النباتي.وشهدت المحمية، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، زيارة ميدانية لعدد من الصحفيين وإطارات إدارة الغابات، في إطار دورة تكوينية حول، نظمهابالتعاون مع، ضمن برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي في تونس، وبالشراكة مع وزارة البيئة وجمعيةوتقدّر السلطات الغابية عدد رؤوس أيل الأطلس في تونس بنحو، وهو رقم غير محيّن في ظل غياب دراسات حديثة، إلا أن مختصين يؤكدون أن الأعداد تشهد تزايدا تدريجيا داخل الفضاءات المهيأة، ما يجعل تونستوفّر حماية كاملة لهذا الصنف وتنجح في إعادة توطينه.ورغم هذا النجاح، تبقى استدامته رهينة المراقبة العلمية المستمرة للقطعان، خاصة وأنصنّف أيل الأطلس منذ سنة 2000 ضمن فئة “مخاطر منخفضة”.يتميّز أيل الأطلس بقدرة عالية على التكيّف مع الغابات، إذ يتغيّر لون فروه حسب الفصول، من البني المحمّر صيفا إلى الرمادي البني شتاء، بينما تحتفظ الأيائل الفتية ببقع بيضاء تميّزها عن الأيل الأوروبي.ويوضح الخبير المستقل في حفظ الطبيعة،، أن قرون الذكور تتساقط سنويا، لتعود وتنمو بشكل أكبر وأكثر تفرعا، ما يمكّن من تقدير عمر الحيوان وحالته الصحية. كما يشير إلى أن الذكر المهيمن يمكن أن يعاشر بين ثماني وعشر إناث خلال موسم التزاوج، حيث تحتدم المنافسة بين الذكور وتُسمع أصواتها في المروج.وتدوم فترة الحمل حوالي ثمانية أشهر، فيما يبقى الصغير مختبئا في الغطاء النباتي خلال أسابيعه الأولى حماية له من الحيوانات المفترسة.داخل، التي يعود إنشاؤها إلى سنة 1908 في قلب محمية الفايجة، يطّلع الزوّار على مجموعة نادرة من قرون الأيل. ويؤكد المعموري أن تونس تمتلك مخزونا مهما من هذه القرون تحت إشراف الإدارة العامة للغابات، لكنه لا يزال غير مستغل رغم قيمته البيئية والعلمية والصناعية.فالقرون الغنية بالمعادن تساهم في تغذية بعض القوارض وإثراء التربة، ويمكن استعمالها في الصناعات التقليدية، مثل صناعة مقابض السكاكين والحُلي والتحف.غير أنتمنع سكان الفايجة، الذين يناهز عددهم 250 عائلة، من جمع هذه القرون، ما دفع حراس الغابات إلى المطالبة بمراجعة الإطار القانوني، في اتجاه الانتقال منإلى، انسجاما مع التوجهات البيئية والانتقال الإيكولوجي على المستويين الوطني والدولي.ورغم هشاشة أعداد أيل الأطلس في تونس واستمرار التحديات المرتبطة بحماية موائله، يظل هذا الحيوان مثالا حيّا على قدرة الطبيعة على التجدد، وعلى إمكانية استعادة التوازن البيئي متى توفّرت الحماية والحوكمة الرشيدة.