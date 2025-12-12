Babnet   Latest update 21:02 Tunis

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن عمال الغراسة والبستنة بتطاوين وقبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c71e34a8689.89211231_glnihkjmefoqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 20:48
      
استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مؤخّرا بقصر باردو، ممثّلين عن عمال الغراسة والبستنة بولايتي تطاوين وقبلي، وفق ما نشره البرلمان مساء الجمعة.

وأبلغ ممثلو العمال رئيس المجلس مشاغل عمال البستنة في هذين الولايتين والمتمثلة بالخصوص في تأخّر صرف أجورهم منذ عدة أشهر بما أثّر سلبا على ظروفهم المعيشية والاجتماعية، إضافة إلى غياب قانون أساسي يمكّن من تصنيف هذه الفئة وتوضيح وضعياتها الشغلية.

وأعربوا عن الأمل في إيجاد حلول لهذه الوضعيات بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

و أكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمّ عرضه من مشاغل مؤكّدا الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لإيجاد الحلول الملائمة في إطار صلاحيات مجلس نواب الشعب التشريعية والرقابية.
وحضر اللقاء منصف المعلول النائب عن ولاية تطاوين ، وإلياس بوكوشة، والطاهر المنصوري، وبوبكر يحيى، النواب عن ولاية قبلي.


