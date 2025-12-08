وزير الخارجية يلتقي سفير بنغلاديش بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69372809252b66.08705551_nkjpfgioehmlq.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد على النفطي، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير جمهوريّة بنغلاديش الشّعبيّة لدى تونس مع الإقامة بطرابلس أبو الحسنات محمّد خير البشر، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه.



وأعرب الوزير، عن تقديره للجهود والمساعي التي بذلها السفير البنغالي خلال فترة تعيينه، من أجل مزيد توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين، وتدعيم علاقات التعاون الثنائي، مؤكدا حرص تونس على تعزيز وتنويع الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.









وأوصى، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، بالتحضير الجيّد لأشغال الدورة الأولى للمشاورات السّياسيّة الثّنائيّة بين وزارتي خارجيّتي البلدين، المزمع انعقادها خلال السنة القادمة.



من ناحيته، أعرب السفير البنغالي عن امتنانه لما حظي به من تسهيلات وتنسيق جيّد مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ومع سائر الهياكل الوزارية والمؤسسات والهيئات التونسية المعنية بالتعاون الثنائي، مؤكّدا أنه سيظل محتفظا بذكريات جيّدة عن تونس، وأنه لن يتوانى عن دعم علاقات الصداقة والتعاون مع تونس انطلاقا من المواقع التي سيتحملها.

