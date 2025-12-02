منوبة: تركيز فضاء للمطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بطبربة

تدعمت المكتبة العمومية بطبربة بفضاء للمطالعة الرقمية الموجه للأطفال والشباب وكافة الشرائح العمرية والمجهز بأحدث الوسائل التقنية التي ستوفر فرص التمكين في مهارات الثقافة الرقمية والمطالعة والألعاب التعليمية وتجعل من المكتبة أنموذجًا حديثًا للمكتبات العمومية متعددة الوسائط.



يأتي ذلك وفق تصريح مديرة المكتبة الجهوية بمنوبة إيناس الحكيمي لصحفية مكتب وات بالجهة، ضمن مبادرة للمكتبة الجهوية وإدارة المكتبة العامة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار في ثقافة الاطفال واليافعين.



إذ تم تهيئة الفضاء بطاقة استيعاب تبلغ عشرين زائرا، وتجهيزه بأكثر من 10 أجهزة "كمبيوتر" في القاعة و10 أجهزة لوحية وحواسيب محمولة للأطفال، فضلا عن المحامل الرقمية من قصص رقمية ومراجع، وأجهزة رقمية وألعاب إلكترونية مستخدمة لأغراض تعليمية، وشاشات كبيرة لعرض المحتوى الرقميويوفّر الفضاء بيئة تفاعلية تجمع بين التكنولوجيا والكتاب، تشجع الأطفال والشباب على القراءة عبر وسائل رقمية تشدّ انتباههم وتناسب ميولهم، كما يعزّز مهارات البحث لديهم ويُنمّي ثقافتهم الرقمية.كما تدعمت المكتبة العمومية بوادي الليل بفضاء التربية الوالدية بطاقة استيعاب ب50 طفلا مصحوبين باوليائهم ، توفرت لهم أكثر من 500 قصة تفاعلية وصوتية وكتب ومجلات حديثة الإصدار وفرتها إدارة المكتبات العمومية.وأكدت الحكيمي ان هذا الفضاء الذي يشمل مسرحا للأطفال، يساعد الطفل على اكتشاف عالم الكتب بطريقة ممتعة تتناسب مع قدراته، كما يتيح للأولياء فرصة التفاعل الإيجابي مع أبنائهم من خلال القراءة المشتركة والأنشطة التحفيزية، ويجعل من المكتبة العمومية مركزًا فاعلا في دعم التربية المبكرة وبناء جيل متمرس على عادة المطالعة والقراءةوأشارت الى ان فضاءين مماثلين للتربية الوالدية يجري تركيزهما حاليا بالمكتبة العمومية بدوار هيشر، والمكتبة العمومية بالدندان التي تشهد أيضا تركيز فضاء تعزيز المطالعة الرقمية، ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية وذلك في انتظار تعميم الفضاءات على بقية المكتبات العمومية على المستوى المحلي، مشيرة إلى انتفاع المكتبة الجهوية ومكتبة منطقة الجديدة سابقا بتركيز فضاء تربية والدية.جدير بالذكر أن 11 مكتبة عمومية تنشط بولاية منوبة، منها المكتبة الجهوية والمكتبة المتنقلة.