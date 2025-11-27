الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يدعو إلى الإسراع في توفير قوارير الغاز المنزلي والترفيع في أعدادها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc63be82e5226.44772247_ehkqonjpmfgil.jpg width=100 align=left border=0>

دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف حسين معاوي، اليوم الخميس، السلطات الجهوية المعنية، الى الاسراع في توفير مواد التدفئة، وخاصة قوارير الغاز المنزلي، نظرا لتزايد برودة الطقس في هذه الفترة.



وقال معاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجهة تشهد نقصا في التزود بالغاز المنزلى، رغم النداءات الملحّة التي قدّمها الاتحاد بغاية الترفيع في حصة الجهة منها، خاصة مع ارتفاع حجم الاستهلاك في فصل الشتاء، وفق تعبيره.





أخبار ذات صلة: تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: شركة "عجيل" تؤكد الجاهزية وتدعو إلى تفادي الإضرابات...



واكد أحد عمال محطة وقود بمدينة الكاف، من جهته في تصريح لصحفي "وات"، تزايد الطلب على قوارير الغاز المسيل، مبينا أنّ القوارير تصل باكرا إلى المحطة ويتم رفعها في الحين من طرف المواطنين الذين صرحوا بدورهم لصحفي "وات" بعدم توفر هذه المادة في عدد من أحياء مدينة الكاف. واكد أحد عمال محطة وقود بمدينة الكاف، من جهته في تصريح لصحفي "وات"، تزايد الطلب على قوارير الغاز المسيل، مبينا أنّ القوارير تصل باكرا إلى المحطة ويتم رفعها في الحين من طرف المواطنين الذين صرحوا بدورهم لصحفي "وات" بعدم توفر هذه المادة في عدد من أحياء مدينة الكاف.