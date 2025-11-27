Babnet   Latest update 17:25 Tunis

الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يدعو إلى الإسراع في توفير قوارير الغاز المنزلي والترفيع في أعدادها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc63be82e5226.44772247_ehkqonjpmfgil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 16:58 قراءة: 0 د, 45 ث
      
دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف حسين معاوي، اليوم الخميس، السلطات الجهوية المعنية، الى الاسراع في توفير مواد التدفئة، وخاصة قوارير الغاز المنزلي، نظرا لتزايد برودة الطقس في هذه الفترة.

وقال معاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجهة تشهد نقصا في التزود بالغاز المنزلى، رغم النداءات الملحّة التي قدّمها الاتحاد بغاية الترفيع في حصة الجهة منها، خاصة مع ارتفاع حجم الاستهلاك في فصل الشتاء، وفق تعبيره. 

أخبار ذات صلة:
تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: شركة "عجيل" تؤكد الجاهزية وتدعو إلى تفادي الإضرابات...


واكد أحد عمال محطة وقود بمدينة الكاف، من جهته في تصريح لصحفي "وات"، تزايد الطلب على قوارير الغاز المسيل، مبينا أنّ القوارير تصل باكرا إلى المحطة ويتم رفعها في الحين من طرف المواطنين الذين صرحوا بدورهم لصحفي "وات" بعدم توفر هذه المادة في عدد من أحياء مدينة الكاف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319309


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
15°-8
18°-10
19°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*