تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: شركة "عجيل" تؤكد الجاهزية وتدعو إلى تفادي الإضرابات
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”، خالد بالتّين، في تدخل ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أنّ الشركة جاهزة بالكامل لتأمين حاجيات المواطنين من الغاز المنزلي، تزامنًا مع موجة البرد وتساقط الثلوج بعدد من المناطق.
جاهزية مسبقة منذ فصل الصيف
وأوضح بالتّين أنّ الشركة استعدّت منذ أشهر عبر:
* تفقد تجهيزات مراكز التعبئة في رادس وبنزرت.
* تأطير الأعوان وتكوين الفرق.
* رفع نسق الاستعداد اللوجستي لضمان التزويد دون انقطاع.
وأكد أنّ كميات الغاز المنزلي متوفرة بكثافة، وأن العمل يجري بصفة متواصلة لتلبية الطلب المتزايد خاصة في الشمال الغربي والمناطق الجبلية.
الوضع تحت السيطرة ولا وجود لنقص في التزودشدّد بالتّين على أنّ السوق ممونة بشكل طبيعي، قائلا إن “الغاز موجود ولا مشاكل في التزويد”، مضيفا أنّه لم تُسجَّل أيّ شكايات جدّية باستثناء حالات معزولة يجري التعاطي معها سريعًا.
كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروّج لأزمة تزويد، مؤكدا أنّ عمّال الشركة والموزعين يعملون ليلًا ونهارًا لتأمين القوارير في مختلف الجهات.
دعوة للموزعين لتجنب الإضراباتوحذّر الرئيس المدير العام من دعوات بعض الموزعين لتنفيذ إضرابات في هذه الفترة الحساسة، وقال:
إنّ الظرف غير مناسب لأي تعطيل، فالمواطنون بحاجة للغاز للتدفئة، ومن غير المقبول استغلال موجة البرد للضغط من أجل مطالب مهنية.
كما دعا الموزعين إلى “التحلي بروح المسؤولية والتضحية قليلًا” في هذه الفترة، مؤكدا أن الحوار حول المطالب المهنية سيظل مفتوحًا.
دعم قنوات توزيع الغاز والسياراتوأشار بالتّين إلى أن “عجيل” تعمل أيضا على:
* تطوير البنية التحتية للغاز الموجه للسيارات (GPL).
* تركيز مضخات جديدة بداية من العام القادم.
* توسيع شبكة المحطات التي توفر هذا النوع من الوقود.
حول السعر ومسألة الدعمأكد بالتّين أن:
* سعر قارورة الغاز المنزلي لم يتغير إلى حد الآن.
* ولا توجد معلومات رسمية حول إمكانية مراجعته مستقبلا.
* الدعم مخصص للعائلات التونسية فقط، وليس للأنشطة الصناعية أو التجارية.
وجّه الرئيس المدير العام تحية لكافة أعوان الشركة والموزعين على مجهوداتهم، مؤكدا أن العمل متواصل لضمان توفير الغاز لجميع المواطنين رغم الظروف المناخية الصعبة.
