تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: شركة "عجيل" تؤكد الجاهزية وتدعو إلى تفادي الإضرابات

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”، خالد بالتّين، في تدخل ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أنّ الشركة جاهزة بالكامل لتأمين حاجيات المواطنين من الغاز المنزلي، تزامنًا مع موجة البرد وتساقط الثلوج بعدد من المناطق.



جاهزية مسبقة منذ فصل الصيف



الوضع تحت السيطرة ولا وجود لنقص في التزود



دعوة للموزعين لتجنب الإضرابات



إنّ الظرف غير مناسب لأي تعطيل، فالمواطنون بحاجة للغاز للتدفئة، ومن غير المقبول استغلال موجة البرد للضغط من أجل مطالب مهنية.

دعم قنوات توزيع الغاز والسيارات



حول السعر ومسألة الدعم



وأوضح بالتّين أنّ الشركةعبر:* تفقد تجهيزات مراكز التعبئة في رادس وبنزرت.* تأطير الأعوان وتكوين الفرق.* رفع نسق الاستعداد اللوجستي لضمان التزويد دون انقطاع.وأكد أنّ، وأن العمل يجري بصفة متواصلة لتلبية الطلب المتزايد خاصة في الشمال الغربي والمناطق الجبلية.شدّد بالتّين على أنّ، قائلا إن “الغاز موجود ولا مشاكل في التزويد”، مضيفا أنّه لم تُسجَّل أيّ شكايات جدّية باستثناء حالات معزولة يجري التعاطي معها سريعًا.كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروّج لأزمة تزويد، مؤكدا أنّلتأمين القوارير في مختلف الجهات.وحذّر الرئيس المدير العام من دعوات بعض الموزعين لتنفيذ إضرابات في هذه الفترة الحساسة، وقال:كما دعا الموزعين إلى “التحلي بروح المسؤولية والتضحية قليلًا” في هذه الفترة، مؤكدا أنوأشار بالتّين إلى أن “عجيل” تعمل أيضا على:(GPL).بداية من العام القادم.* توسيع شبكة المحطات التي توفر هذا النوع من الوقود.أكد بالتّين أن:* سعر قارورة الغاز المنزليإلى حد الآن.* ولا توجد معلومات رسمية حول إمكانية مراجعته مستقبلا.* الدعم مخصص، وليس للأنشطة الصناعية أو التجارية.وجّه الرئيس المدير العام تحية لكافة أعوان الشركة والموزعين على مجهوداتهم، مؤكدا أنرغم الظروف المناخية الصعبة.