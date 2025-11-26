البنك الدولي: تعزيز الحماية الاجتماعية رافعة أساسية لدعم تعافي الاقتصاد التونسي

أكد البنك الدولي في مذكرته الاقتصادية الجديدة بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية" أن الاقتصاد التونسي يظهر مؤشرات تعافٍ واضحة مدعوماً بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي.



تحسن اقتصادي رغم القيود الهيكلية



دور الحماية الاجتماعية في تقليص الفقر والفوارق



مؤشرات الاقتصاد الكلي: تضخم في تراجع وعجز جاري في توسّع



تراجع التضخم



اتساع العجز الجاري



تحسن نسبي في المالية العمومية



أشار التقرير إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي سجّلخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بعد سنوات من النمو الضعيف وتأثيرات جائحة كورونا. كما توقع البنك تحقيق، ليستقر في حدودورغم هذا التحسن، تظل بعض القيود الهيكلية تحدّ من التعافي، من أبرزها:* محدودية التمويل الخارجي* انخفاض نمو الإنتاجية* تراجع مستويات الاستثمارخصص التقرير فصلاً كاملاً لنظامفي تونس، مبرزاً دورفي الحد من الفقر، إذلتشملويوصي البنك الدولي بـ:* تحسين آليات استهداف المنتفعين* تعزيز القدرات المؤسساتية* توسيع برامج الشمول الاقتصادي* إدراج العمال في القطاع غير المنظم ضمن أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي بشكل تدريجيوقال مدير مكتب البنك الدولي بتونسإن تونس حققت "خطوة نوعية" في توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع هدف دعم رأس المال البشري وتعزيز الصمود.انخفض التضخم إلىبعد أن كان في حدود، ويعود ذلك إلى:* انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأولية عالميًا* تراجع تضخم المواد الغذائية إلىبلغ العجز الجاريخلال النصف الأول من 2025 نتيجة:* ارتفاع الواردات* استقرار الصادراتلكن هذا العجز خُفّف بفضل:* العائدات السياحية القوية (* ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج (* زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بـمدفوعاً أساساً بقطاع الطاقات المتجددةسجّل عجز الميزانية تراجعًا إلىسنة 2024، بينما استقر الدين العمومي عند