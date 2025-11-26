البنك الدولي: فجوة حادّة بين القطاعات المصدّرة والمحلية وراء تفاقم العجز التجاري لتونس في 2025

أظهر تقرير اقتصادي جديد للبنك الدولي بعنوان "تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لأجل نجاعة أكبر وتحقيق العدالة"، نُشر اليوم الأربعاء، أنّ العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 تعمّق نتيجة ركود الصادرات وزيادة الواردات، مع بروز فجوة واضحة بين أداء القطاعات المصدّرة كليًا والقطاعات المنتجة للسوق المحلية.



عجز تجاري عند 9 من الناتج… والصادرات في ركود



الصناعات الثقيلة والغذائية وراء التعمّق… والطاقي يتراجع



فجوة واسعة بين المصدّرين والمنتجين للسوق الداخلية



الخدمات والتحويلات غير كافية لتغطية العجز



عجز جاري في تزايد بسبب خدمة الدين



قدّر البنك الدولي العجز التجاري لتونس بـمقابلكما سجّل التصديرعند مستوىمقابل 29.1 في 2024، فيما ارتفعت الواردات بـ* تضاعف عجزمنإلىمن الناتج، بسبب ارتفاع واردات السيارات (1.4 مليار دينار).* تحوّل فائضفي 2024 (0.1 ) إلىفي 2025 نتيجة تراجع أسعار زيت الزيتون.* العجز الطاقي، الذي يمثّل، سجل تراجعًا بـبفعل انخفاض أسعار النفط عالميًا بـ 16 دولارًا.كشف التقرير تباينًا مهمًا بين:عجز بـ(16.4 من الناتج)فائض بـ(7.4 من الناتج)ويُعزى هذا الفائض أساسًا إلى:فائض بـفائض بـرغم تطوّر:إلى(+8.2 )،* وإلى(+8 )،إلا أنّ هذه الموارد لم تكن كافية لتغطية، مما أدى إلىارتفع العجز الجاري إلىمن الناتج في النصف الأول من 2025 مقابلفي الفترة نفسها من 2024، بسبب:(+9.4 )