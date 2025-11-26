نواب البرلمان يدعون وزارة التشغيل إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تكوين وتشغيل الشباب المنقطع عن التعليم

دعا نواب البرلمان وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى تحمّل مسؤولياتها في تأطير وتكوين وتشغيل الشباب المنقطع عن التعليم، للحد من مخاطر الهجرة غير النظامية والانزلاق نحو السلوكيات الخطيرة، وذلك خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 صباح اليوم الأربعاء.



أكثر من 100 ألف تلميذ ينقطعون سنوياً عن الدراسة



دعوة لاستراتيجية وطنية موحدة للتكوين والتربية والتشغيل



صعوبات التنقل وغياب المراكز في المناطق الداخلية



مطالب بإحداث مراكز جديدة ومعالجة التعطيلات



إصلاح منظومة التكوين وتشجيع المبادرة الخاصة



ضعف الانخراط في منظومة المبادر الذاتي



ذكّر النواب بأن عدد المنقطعين عن الدراسة يفوق، وأنلا يتم إدماجهم في أي مسار تكويني، مما يضعهم خارج دائرة التعليم والتكوين ويفقدهم آفاق المستقبل، ويزيد هشاشتهم النفسية والاجتماعية، ويدفع العديد منهم نحو الانحراف.وشدّد النواب على ضرورة وضعلإدماج هذه الفئة في مسارات تكوينية مناسبة، وربط منظومة التكوين المهني بالمنظومة التربوية في إطارتجمع بين التعليم والتكوين والتشغيل.أشار النواب إلى أنّ نسبة كبيرة من المنقطعين لا تتجاوز أعمارهم، ويجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة عائلاتهم نحو مراكز تكوين بعيدة بعشرات أو مئات الكيلومترات، وهو ما يطرح تساؤلات حولوقدرتهم على تحمّل مسؤوليات تفوق سنّهم.كما استنكروافي إحداث مراكز التكوين المهني، مؤكدين ضرورة إنشاء مراكز جديدة بالمناطق الداخلية و، إلى جانب دعملخدمة المناطق المحرومة من الهياكل التكوينية.لفت النواب الانتباه إلى الحاجة الماسة لإنشاء مراكز تكوين تتماشى مع الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية للجهات، على غرار:* مركز قطاعي لمهن البحار بطبلبة* مركز للتكوين الفلاحي بالسبيخة أو الوسلاتية* مركز تكوين فلاحي ببنزرت الجنوبيةوتساءلوا عن أسباب تعطل إحداث المركز القطاعي لمهن النقل واللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلةكما أشاروا إلى بقاء عدد من المراكز مغلقة، مثل مركز التكوين في السياقةالمغلق منذ 15 سنة رغم أهمية خدماته.دعا النواب إلىوتطوير برامجها بما يتماشى مع حاجيات الاقتصاد، خاصة في القطاعات الواعدة مثلوانتقدوا ضعف أداء الوزارة في، معتبرين أنّ بعث المشاريع الصغرى ما زال يواجه عراقيل إدارية كثيرة رغم أهميته في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد.وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء:* يوجد حوالي* لكنمنخرطون في منظومة* رغم أن الوزارة حدّدت هدفًا يتمثل في بلوغبنهاية 2025ودعا النواب الوزارة إلىعن الانخراط في هذه المنظومة وتقديم خطة عملية لمعالجة الإشكال وتحسين الإقبال عليها.