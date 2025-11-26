Babnet   Latest update 21:37 Tunis

وزارة الأسرة تنظم دورة تكوينية لفائدة رؤساء مصالح كبار السنّ حول حوكمة التصرف في التمويل العمومي

Publié le Mercredi 26 Novembre 2025
      
نظّمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس الثلاثاء بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس، دورة تكوينية تتواصل على مدى يومين حول "آليات التصرف في التمويل العمومي/ ترشيد الاستهلاك وحوكمة التصرف" لفائدة رؤساء مصالح كبار السنّ بمختلف ولايات الجمهوريّة وذلك في إطار تنفيذ البرنامج التكويني لإطارات الوزارة في مجال كبار السنّ.

ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك الى ان هذه الدورة التكوينية تهدف بالخصوص إلى تعزيز قدرات المتدخّلين في إطار المنظومة الوطنيّة لتطوير الخدمات الموجّهة لكبار السنّ وتوحيد المسارات المهنيّة والاجراءات الإداريّة والوثائق المعتمدة وإرساء منظومة وطنية للتقييم والمتابعة وذلك بهدف حوكمة التدخلات ومزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة وإعلاء المصلحة الفضلى لكبار السنّ.



وتضمنّت هذه الدورة مداخلات تمحورت حول "توحيد آليات التدخل بين الهياكل العمومية" و"تجويد البرامج وترشيد استهلاك التمويل العمومي الموجه لكبار السنّ"، وخمس ورشات حول أهداف الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030 و ورشتي عمل حول كراس شروط النوادي النهارية وبرنامج الفرق المتنقلّة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة بالبيت.

وركزّ المشاركون/ات نقاشاتهم حول سبل تذليل الإشكاليات المرصودة في قطاع كبار السنّ واقتراح حلول تتماشى ومتطلبات كل جهة وخصوصيّتها من خلال إجراءات وتدابير تضمن حقوق كبار السنّ وتراعي احتياجاتهم وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخّلة.




*.*.*