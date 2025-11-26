Babnet   Latest update 20:04 Tunis

قبلي: تنظيم يوم تحسيسي حول نظام المبادر الذاتي بدار الشباب بمعتمدية سوق الاحد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/souk_Lahad.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 19:05
      
احتضنت دار الشباب بمعتمدية سوق الاحد، صباح اليوم الاربعاء، يوما تحسيسيا حول نظام المبادر الذاتي في اطار سلسلة الأيام التحسيسية التي ينظمها مكتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة بمختلف معتمديات الولاية، للتعريف بالاطار القانوني والمنصة الالكترونية المخصصة للتسجيل في هذا النظام، وفق المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي.

وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان نظام المبادر الذاتي يندرج في اطار دعم ريادة الاعمال الفردية والجماعية، وهو نظام جديد يهدف الى تشجيع المبادرات، مشيرا الى ان هذه الأيام التحسيسية تشمل تقديم الاطار القانوني لنظام المبادر الذاتي والتعريف بالمنصة الالكترونية المخصصة له ومراحل التسجيل في هذا النظام مع تقديم خط التمويل الذي وضع على ذمة المنخرطين في هذا النظام والذي يتم تنفيذه في اطار اتفاقية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتضامن ووزارة المالية.

كما افاد المحمودي بان نظام المبادر الذاتي يمكّن من الانتقال من النظام غير المنظم الى النظام المنظم، خاصة وان عددا من الباعثين ليس لهم معرف جبائي وستمكنهم بطاقة المبادر الذاتي التي يتحصلون عليها في هذا النظام الجديد من الولوج الى مصادر التمويل مع التمتع بالعديد من الخدمات الصحية والانخراط في الصناديق الاجتماعية.

وفي ذات الاطار، أوضح المصدر ذاته ان هذا النظام سيمكن من الانتفاع بمختلف اليات التشغيل المتاحة علاوة على مختلف اليات التمويل باعتبار خط التمويل الذي وضع على ذمة هذا النظام والذي يسمح للمنخرطين بالحصول على تمويل يصل الى حدود 15 الف دينار.


