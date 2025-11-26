يوم تحسيسي حول " أهمية التغذية السليمة في الوقاية من مرض السكري " بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bf050c6e27737.94346084_qphmeijnfkolg.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت وكالة التهذيب والتجديد العمراني التابعة لوزارة التجهيز والاسكان، أمس الثلاثاء، يوما تحسيسيا حول " أهمية التغذية السليمة في الوقاية من مرض السكري"



وتأتي تنظيم هذه البادرة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة من أجل رفع مستوى الوعي بمرض السكري وكيفية الوقاية منه









ويهدف هذا اليوم التحسيسي الى زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسكري وتقديم نصائح عملية حول سبل الوقاية منه وتشجيع الكشف المبكر اضافة الى تعزيز ثقافة نمط العيش الصحي ومساندة المصابين لتحسين جودة حياتهم



وتضمن البرنامج مداخلة حول أهمية التغذية السليمة والمتوازنة في الوقاية من مرض السكري أمنتها أخصائية التغذية واجراء فحوصات مجانية وورشات تثقيفية للتحسيس بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه



