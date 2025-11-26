قابس: الاعداد للانطلاق في استغلال القريتين الحرفيتين بقابس المدينة والمطوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6926e6c2c8e4f1.77399845_mkilohjeqnpfg.jpg width=100 align=left border=0>

اجتمعت اليوم الاربعاء، بمقر ولاية قابس، اللجنة الجهوية للبت في مطالب الترشح للانتصاب بالقرية الحرفية بقابس المدينة والقرية الحرفية بالمطوية، حيث تم النظر في الترشحات المقدمة من قبل الحرفيين للانتصاب بالقريتين الحرفيتين.



وتشتمل القرية الحرفية بقابس، التي بلغت كلفة انجازها 1.2 مليون دينار، على 16 ورشة للصناعات الحرفية التي تتميز بها جهة قابس ومن بينها صناعة الألياف النباتية، في حين انجزت القرية الحرفية بالمطوية بالمنتزه الحضري بالمطوية، بكلفة ناهزت 1.3 مليون دينار، وهي تشتمل على 19 ورشة للعمل التقليدي وعلى قاعة للتأهيل والتكوين المستمر.









وكان قطاع الصناعات التقليدية بولاية قابس، قد تعزز خلال السنة الفارطة، بتهيئة مركز للتصميم والابتكار ضمن مشروع تم تمويله من قبل برنامج "تونس الابداعية"، وتضمن في مكوناته قاعة للتكوين ومخبرا للصباغة وقاعة للبحث والابتكار وفضاء للأعمال.

