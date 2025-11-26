البنك الأفريقي للتنمية يُموّل مشروع تعصير شبكة مياه الشرب وتقويتها في تونس الكبرى بقيمة 111.5 مليون أورو
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 111.5 مليون أورو لتعصير شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى وتقوية أدائها الفني والطاقي.
وسيساهم هذا المشروع، وفق ما نشره البنك الأفريقي للتنمية على موقعه الرسمي، في تأمين الإمداد بمياه الشرب، وتقليل الخسائر الناتجة عن المياه المهدورة، وتحسين استهلاك الطاقة في شبكة التوزيع.
تحسين جودة الخدمات والتأقلم مع تغيّر المناخوصرحت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية "مالين بلومبرغ"، بأن هذا المشروع سيعزز أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيساعد على خفض فاتورة استهلاك المياه، وتحسين البنية التحتية وتطوير نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية.
تطوير قدرات "الصوناد" وتقليل الهدروتهدف هذه العملية إلى تزويد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالوسائل والتقنيات اللازمة للحد من هدر المياه، وتحديث شبكات الخزن والتوزيع، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والضغط السكاني المتزايد.
مكوّنات المشروع التقنيةويتضمن المشروع:
* تجديد حوالي 150 كيلومتراً من أنابيب المياه للحد من الهدر
* تحديث آليات التوزيع والضخ والتخزين باعتماد معدات أكثر كفاءة واقتصاداً للطاقة
* إرساء حلول رقمية للمراقبة والتحكم لتحسين التصرف في الشبكة
* تعزيز القدرات التقنية لـ"الصوناد" وتحديث وسائل التصرف لديها
