36,8 مليون دينار قيمة الصادرات التونسية نحو الكونغو الديمقراطية والكونغو إلى موفى أكتوبر 2025

بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 نحو 13,2 مليون دينار و23,6 مليون دينار على التوالي، وفق بيانات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات.

ويسعى المصدرون التونسيون إلى تعزيز حضورهم فيمن خلال الترويج لمنتجات ذات تنافسية عالية في هذين السوقين.وكان مركز النهوض بالصادرات نظم منبعثة اقتصادية متعددة الاختصاصات إلى، عبر تمثيليته التجارية في كينشاسا وبالتعاون مع سفارة تونس هناك، بهدف فتح آفاق جديدة للشركات التونسية واستكشاف فرص شراكة واعدة.وكان وزير التجارة الخارجية الكونغوليأشاد بجودة المنتوجات التونسية، داعيًا إلى استثمار اللقاءات الثنائية لإرساءتعكس متانة العلاقات الثنائية وآفاق الاندماج الاقتصادي.ومن المنتظر أن يؤديزيارة إلى تونس، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية الكونغولية للترويج للتصدير. وأوضح أن البعثة التونسية إلى الكونغو تمثلللاتفاقية وخطة العمل الموقعتين بين الوكالة و، مؤكداً مواصلة تنفيذ البرنامج المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.