36,8 مليون دينار قيمة الصادرات التونسية نحو الكونغو الديمقراطية والكونغو إلى موفى أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 19:10
      
بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 نحو 13,2 مليون دينار و23,6 مليون دينار على التوالي، وفق بيانات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات.
تشمل المنتجات التونسية الموجهة إلى السوقين الكونغوليتين:


* مواد البناء

* الصناعات الكهربائية
* المنتجات الغذائية الفلاحية
* المنتجات الصيدلانية
* الورق الصحي
* الأدوات المدرسية

ويسعى المصدرون التونسيون إلى تعزيز حضورهم في إفريقيا الوسطى من خلال الترويج لمنتجات ذات تنافسية عالية في هذين السوقين.

بعثة اقتصادية لدعم التموقع التونسي

وكان مركز النهوض بالصادرات نظم من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة الاختصاصات إلى برازافيل وكينشاسا، عبر تمثيليته التجارية في كينشاسا وبالتعاون مع سفارة تونس هناك، بهدف فتح آفاق جديدة للشركات التونسية واستكشاف فرص شراكة واعدة.

إشادة بالمنتوج التونسي ودعوة إلى شراكات استراتيجية

وكان وزير التجارة الخارجية الكونغولي جوليان بالوكو أشاد بجودة المنتوجات التونسية، داعيًا إلى استثمار اللقاءات الثنائية لإرساء شراكات استراتيجية تعكس متانة العلاقات الثنائية وآفاق الاندماج الاقتصادي.

زيارات مرتقبة وتعزيز التعاون

ومن المنتظر أن يؤدي وفد من رجال الأعمال الكونغوليين زيارة إلى تونس، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية الكونغولية للترويج للتصدير. وأوضح أن البعثة التونسية إلى الكونغو تمثل أول نتيجة ملموسة للاتفاقية وخطة العمل الموقعتين بين الوكالة ودار المصدر، مؤكداً مواصلة تنفيذ البرنامج المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.


*.*.*