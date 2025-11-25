وزيرة المالية: نظام الفوترة الإلكترونية في قطاع الخدمات يهدف الى دعم المراقبة الجبائية وسيتم تعميم الإجراء على بقية القطاعات

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن تعميم نظام الفوترة الإلكترونية في قطاع الخدمات يندرج في إطار تعزيز الشفافية الجبائية وتحسين آليات المراقبة، في ظل وجود أكثر من 310 ألف مسدي خدمات، ما استوجب إدراج هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع التشديد على أنه سيتم تعميمه لاحقًا على مختلف القطاعات.



إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية



انطلاق التجربة خلال 2026



إلزامية الفوترة الإلكترونية في معاملات محددة



نحو تعميم شامل للفاتورة الإلكترونية



موقف الوزارة من الإشكاليات المطروحة



المصادقة على الفصل 56



ينصمن مشروع قانون المالية على توسيع مجال التعامل بالفوترة الإلكترونية ليشمل، وذلك بهدف إدماج هذا القطاع ضمن الرقابة الآلية. وقد تم عرض هذه الإجراءات خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية في الغرفتين التشريعيتين، التي خصصت لاستعراض فصول مشروع القانون.أوضحت الوزيرة أن سنةستشهد بداية تنفيذ التجربة، عبر تركيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وفق المعطيات التي قدمها مجلس نواب الشعب. وأشارت إلى أنّ صعوبة تقييم حجم معاملات قطاع الخدمات ومحدودية التصاريح المتعلقة به من أبرز أسباب إخضاعه لنظام الفوترة الإلكترونية.ذكّرت الوزيرة بأن التشريع الجاري يفرض استعمال الفوترة الإلكترونية على الشركات الخاضعة لإدارة المؤسسات الكبرى، وذلك بالنسبة للمعاملات مع. كما تشمل الإلزامية معاملات، مع استثناء تجار التفصيل.أشارت مداخلات النواب إلى تحديات التطبيق المرتقبة، خصوصًا لدى مسدي الخدمات فيبسبب ضعف الإمكانيات الرقمية. ودعوا إلى ضرورة اعتمادوإعداد دراسات معمقة وجدول زمني واضح، إلى جانب تحسين البنية التحتية الرقمية وإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية.أكد ممثلو وزارة المالية أن الإجراء يرتكز على إطار تشريعي متطور قائم منذ سنوات، وأن توسيع مجال الفاتورة الإلكترونية ليشمل مسدي الخدمات سيسمح بـ، بما يعزز الشفافية ويحد من التهرّب الجبائي. وشددوا على التزام الحكومة بالتطبيق التدريجي لمنظومة الفوترة الإلكترونية في مختلف القطاعات تحقيقًا للإدارة الرقمية.وافقت اللجنتان الماليتان علىمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يمهد لاعتماد شامل ومتدرّج لنظام الفوترة الإلكترونية في تونس خلال السنوات المقبلة.