رابطة أبطال أوروبا: مشاكل دفاعية متفاقمة لريال مدريد قبل مواجهة أولمبياكوس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6234a714b6e504.12759351_jfhneplqokimg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025
      
يدخل ريال مدريد مباراته غدًا الأربعاء أمام أولمبياكوس اليوناني في رابطة أبطال أوروبا وسط أزمة دفاعية حادة، بعد سلسلة جديدة من الإصابات والأمراض التي ضربت صفوفه قبل السفر إلى أثينا.

وسيكون الفريق الملكي محرومًا من خدمات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بسبب إصابته بفيروس في المعدة، إضافة إلى غياب المدافعين إيدر ميليتاو ودين هويسن.

وتعرّض ميليتاو لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، فيما بقي هويسن في مدريد كإجراء احترازي بعد شد عضلي أحسّ به في مباراة إسبانيا وجورجيا ضمن تصفيات كأس العالم.


كما يفتقد ريال مدريد منذ فترة عدداً من ركائزه الدفاعية، وهم أنطونيو روديغر وديفيد ألابا وداني كاربخال بسبب إصابات طويلة الأمد، ليجد المدرب تشابي ألونسو نفسه أمام خيارات محدودة للغاية في الخط الخلفي.

وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة للفريق الإسباني بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقّاها أمام ليفربول في الجولة الماضية من دوري الأبطال، في وقت تتزايد فيه الضغوط على ألونسو نتيجة تعادلين متتاليين في البطولة الإسبانية أمام رايو فايكانو وإلتشي.

ورغم ذلك، لا يزال ريال مدريد محافظًا على صدارته للبطولة المحلية بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، بينما يحتل المركز السابع في مجموعته الأوروبية برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، متأخرًا بثلاث نقاط عن متصدري المجموعات: بايرن ميونيخ وأرسنال وإنتر ميلان.


*.*.*