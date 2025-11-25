Babnet   Latest update 17:51 Tunis

الطرابلسي لـ"وات": الإعلان عن قائمة المنتخب لـ"كان" المغرب يوم 10 أو 11 ديسمبر… ولا مباراة ودية ضد السنغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a8eedfad90f2.61377340_gpeifnlhmjqko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 16:41 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أكد مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي أنّ القائمة الرسمية للاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب (21 ديسمبر 2025 – 18 جانفي 2026)، سيتم الإعلان عنها يوم 10 أو 11 ديسمبر القادم.

وأوضح الطرابلسي، في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اللاعبين المدعوين سيلتحقون مباشرة بقطر حيث ستنطلق التحضيرات للموعد القاري، مشيرًا إلى أنّه سيشرف بنفسه على جميع الحصص التدريبية في الدوحة، بالتوازي مع برنامج المنتخب المشارك في كأس العرب.



ونفى الناخب الوطني ما تم تداوله بشأن برمجة مباراة ودية ضد منتخب السنغال يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة، مؤكدا في المقابل وجود اتصالات مع منتخبات أخرى لإجراء مباراة أو مباراتين وديتين قبل التحول إلى المغرب، على أن يُكشف عن هوية هذه المنتخبات فور إتمام الاتفاق.
أخبار ذات صلة:
سامي الطرابلسي: الاستمرار على رأس المنتخب رهين نتائج كأس العرب وكأس إفريقيا...

وبخصوص توزيع المهام بين المنتخبين خلال فترة كأس العرب، قال الطرابلسي:
"سأشرف شخصيًا على كل التمارين. حتى خلال أيام مباريات كأس العرب سنعدّل توقيت الحصص التدريبية للاعبين المعنيين بكأس الأمم الإفريقية، لضمان الجاهزية ومواصلة التحضير دون انقطاع".

وتوقف الطرابلسي عند الأداء الاستثنائي للمنتخب الوطني خلال الودية الأخيرة أمام البرازيل، معتبرًا أن تلك المباراة "رفعت سقف الطموحات" لدى الجماهير، مضيفًا:
"ما قدّمه اللاعبون أمام نجوم البرازيل يؤكد قدرتهم على منافسة أقوى المنتخبات. المراهنة على اللقب القاري تمر عبر نفس الإرادة والتركيز والرغبة التي شاهدناها في تلك المباراة".

وسيشارك المنتخب التونسي في كأس العرب – قطر 2025 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر والفائز من مواجهة ليبيا وفلسطين، والمتأهل من مباراة سوريا وجنوب السودان.
أما في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، فسيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319171


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*