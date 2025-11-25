أكد مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي أنّ القائمة الرسمية للاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب (21 ديسمبر 2025 – 18 جانفي 2026)، سيتم الإعلان عنها يوم 10 أو 11 ديسمبر القادم.



وأوضح الطرابلسي، في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اللاعبين المدعوين سيلتحقون مباشرة بقطر حيث ستنطلق التحضيرات للموعد القاري، مشيرًا إلى أنّه سيشرف بنفسه على جميع الحصص التدريبية في الدوحة، بالتوازي مع برنامج المنتخب المشارك في كأس العرب.



ونفى الناخب الوطني ما تم تداوله بشأن برمجة مباراة ودية ضديوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة، مؤكدا في المقابل وجودلإجراء مباراة أو مباراتين وديتين قبل التحول إلى المغرب، على أن يُكشف عن هوية هذه المنتخبات فور إتمام الاتفاق.وبخصوص توزيع المهام بين المنتخبين خلال فترة كأس العرب، قال الطرابلسي:"سأشرف شخصيًا على كل التمارين. حتى خلال أيام مباريات كأس العرب سنعدّل توقيت الحصص التدريبية للاعبين المعنيين بكأس الأمم الإفريقية، لضمان الجاهزية ومواصلة التحضير دون انقطاع".وتوقف الطرابلسي عند الأداء الاستثنائي للمنتخب الوطني خلال الودية الأخيرة أمام، معتبرًا أن تلك المباراة "رفعت سقف الطموحات" لدى الجماهير، مضيفًا:"ما قدّمه اللاعبون أمام نجوم البرازيل يؤكد قدرتهم على منافسة أقوى المنتخبات. المراهنة على اللقب القاري تمر عبر نفس الإرادة والتركيز والرغبة التي شاهدناها في تلك المباراة".وسيشارك المنتخب التونسي فيضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر والفائز من مواجهة ليبيا وفلسطين، والمتأهل من مباراة سوريا وجنوب السودان.أما في، فسيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.