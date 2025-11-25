بنزرت: تمكين 23 شابا وشابة بمعتمديتي سجنان وجومين من دروس تكوينية في كيفية بعث وإدارة المؤسسات

<img src=http://www.babnet.net/images/6/sejnane2.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت، امس الاثنين، فعاليات الدورة التكوينية التي نظمها مكتب التشغيل والعمل المستقل بسجنان بفضاء دار الشباب بمعتمدية سجنان بولاية بنزرت، تحت شعار "بعث المؤسسات وتكوين الباعثين"، وذلك على مدى 20 يوما، لفائدة 23 شابا وشابة اصيلي معتمديتي سجنان وجومين .



وقال رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل جلال الخترشي في تصريح لصحفي "وات"، انّ الدورة تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية الهادفة الى تعزيز مكاسب وقدرات الراغبين من الشبان من كافة المستويات التعليمية وغيرها على بعث مشاريعهم الخاصة وتحسين ظروف عيشهم، علاوة على تعزيز التنمية المحلية .









وبيّن ان كافة المشاركين في الدورة التكوينية، تلقوا طيلة 20 يوما، دروسا تكوينية ومعارف شاملة في كيفية بعث وإدارة المشاريع كل في مجال اختصاصه الخدماتي والفلاحي والصناعي والحرفي، وذلك بمشاركة خبراء ومكونين من مصالح الإدارات والمندوبيات الجهوية للتشغيل والمراة والاسرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا البنك التونسي للتضامن والقباضة المالية وبقية المصالح ذات العلاقة .

كما تلقى المشاركون حصصا لتعريفهم بمختلف برامج الدولة الداعمة لقطاعات التشغيل والتكوين وبعث المشاريع على غرار برنامج " رائدات"، علاوة على تمكين جميع المشاركين من منحة مالية تعادل 200 دينار لكل شخص عقب الدورة التكوينية.

وسيتم تمكين كل شاب او شابة من منحة مرافقة قيمتها 2400 دينار عند الانطلاق الفعلي للمشروع أي بحساب 200 دينار شهريا، مع التكفل بإسنادهم قيمة التمويل الذاتي المطلوب من قبل البنك التونسي للتضامن عن طريق الية اعتماد "الانطلاق"، دون تحديد سقف التمويل ودون فائض .