Babnet   Latest update 19:10 Tunis

بنزرت: تمكين 23 شابا وشابة بمعتمديتي سجنان وجومين من دروس تكوينية في كيفية بعث وإدارة المؤسسات

<img src=http://www.babnet.net/images/6/sejnane2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 18:04 قراءة: 1 د, 6 ث
      
اختتمت، امس الاثنين، فعاليات الدورة التكوينية التي نظمها مكتب التشغيل والعمل المستقل بسجنان بفضاء دار الشباب بمعتمدية سجنان بولاية بنزرت، تحت شعار "بعث المؤسسات وتكوين الباعثين"، وذلك على مدى 20 يوما، لفائدة 23 شابا وشابة اصيلي معتمديتي سجنان وجومين .

وقال رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل جلال الخترشي في تصريح لصحفي "وات"، انّ الدورة تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية الهادفة الى تعزيز مكاسب وقدرات الراغبين من الشبان من كافة المستويات التعليمية وغيرها على بعث مشاريعهم الخاصة وتحسين ظروف عيشهم، علاوة على تعزيز التنمية المحلية .



 وبيّن ان كافة المشاركين في الدورة التكوينية، تلقوا طيلة 20 يوما، دروسا تكوينية ومعارف شاملة في كيفية بعث وإدارة المشاريع كل في مجال اختصاصه الخدماتي والفلاحي والصناعي والحرفي، وذلك بمشاركة خبراء ومكونين من مصالح الإدارات والمندوبيات الجهوية للتشغيل والمراة والاسرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا البنك التونسي للتضامن والقباضة المالية وبقية المصالح ذات العلاقة .
 كما تلقى المشاركون حصصا لتعريفهم بمختلف برامج الدولة الداعمة لقطاعات التشغيل والتكوين وبعث المشاريع على غرار برنامج " رائدات"، علاوة على تمكين جميع المشاركين من منحة مالية تعادل 200 دينار لكل شخص عقب الدورة التكوينية.
 وسيتم تمكين كل شاب او شابة من منحة مرافقة قيمتها 2400 دينار عند الانطلاق الفعلي للمشروع أي بحساب 200 دينار شهريا، مع التكفل بإسنادهم قيمة التمويل الذاتي المطلوب من قبل البنك التونسي للتضامن عن طريق الية اعتماد "الانطلاق"، دون تحديد سقف التمويل ودون فائض .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319149


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*