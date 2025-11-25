Babnet   Latest update 14:37 Tunis

سامي الطرابلسي: الاستمرار على رأس المنتخب رهين نتائج كأس العرب وكأس إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b317ecafbb88.64134670_flioegmknhqjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 13:55 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أكد الناخب الوطني سامي الطرابلسي أن بقاءه مدربًا للمنتخب التونسي يرتبط مباشرة بـ تحقيق الأهداف التعاقدية المبرمة مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك في مشاركتي كأس العرب قطر 2025 وكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025–2026.

وقال الطرابلسي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه قبل تولّي المسؤولية «دون قيد أو شرط» بعد أن جاء اختياره باقتراح من مسؤولي الجامعة، مضيفًا أن استمراره يتوقف على العمل والنتائج ومدى تقدّم أداء العناصر الدولية.



تطور لافت رغم غياب اللعب الأساسي

وأوضح الناخب الوطني أن نحو 90 بالمائة من اللاعبين المحوريين في المنتخب ليسوا أساسيين في أنديتهم، على غرار حنبعل المجبري وإلياس سعد وإسماعيل الغربي، باستثناء علي العابدي ويان فاليري اللذين يحظيان بدقائق لعب منتظمة.

ورغم هذا الواقع، شدّد الطرابلسي على تسجيل تحسّن ملحوظ في مستويات اللاعبين مع المنتخب مقارنة بما كانوا عليه قبل سنة ونصف.

يتقبل النقد… ويرفض التشكيك في النزاهة

وأعرب الطرابلسي عن تقبّله للنقد البنّاء واعتبره جزءًا من طبيعة كرة القدم، لكنه وصف التشكيك في النزاهة أو الخوض في الأعراض بأنه «أمر مرفوض شكلا ومضمونا».

طموح المشاركة في المونديال كمدرب

وقال المدرب الوطني إنه يسعى لخوض تجربة المشاركة في كأس العالم من دكّة التدريب، تمامًا مثل عدد من نجوم الكرة الذين لعبوا المونديال ثم عادوا إليه كمدربين، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك مع منتخب تونس.

مجموعتا تونس في كأس العرب وكأس إفريقيا

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى:
تونس – قطر – المتأهل من ليبيا/فلسطين – المتأهل من سوريا/جنوب السودان.

كأس الأمم الإفريقية 2025 – المجموعة الثالثة:
تونس – نيجيريا – تنزانيا – أوغندا.


