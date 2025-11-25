تتويج المسرحي التونسي الفاضل الجعايبي بجائزة الدكتور صلاح القصب لسنة 2025

قررت الأمانة العامة لجائزة الدكتور صلاح القصب إسناد جائزة سنة 2025 للمخرج المسرحي التونسي الفاضل الجعايبي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة ومساهمته البارزة في تجديد وتأصيل التجربة المسرحية في تونس والعالم العربي، حسب ما ورد في بلاغ إعلامي لأيام قرطاج المسرحية.







ويعد الجعايبي أحد أبرز المخرجين العرب الذين نحتوا رؤية خاصة في المسرح، جعلت من “الآن وهنا” محورا لمقاربتهم الجمالية والفكرية. وقد عكس مسرحه على امتداد عقود التحولات الاجتماعية والسياسية في تونس، منذ بداياته في مسرح الجنوب بقفصة، مرورا بتجربته المشتركة مع فاضل الجزيري وجليلة بكار ومحمد إدريس، وصولا إلى أحدث أعماله ضمن شركة “فاميليا”، ومن بينها مسرحية "أمل" التي افتتحت الدورة السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية.وسبق لعدد من المسرحيين التونسيين أن نالوا هذه الجائزة، من بينهم منى نور الدين ومنصف الصايم.ويعتبر الدكتور صلاح القصب (مواليد 1945) من رواد "مسرح الصورة" في العالم العربي، ومن أبرز الأكاديميين الذين ساهموا في تطوير مناهج الإخراج المسرحي. وقد أشرف لسنوات طويلة على تدريس الإخراج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، وأسهم في تكوين أجيال من المسرحيين العراقيين. كما يعد فنانا تشكيليا مرموقا، وارتبط اسمه بأيام قرطاج المسرحية منذ دورتها الأولى سنة 1983، وظل حاضرا في جميع دوراتها على مدى أربعين عاما.وإلى جانب تجربته الإخراجية، قدم القصب أعمال مسرحية كلاسيكية بارزة، وترك بصمته في عدد من المؤلفات الأكاديمية من بينها: مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، سيناريوهات صورية، كيمياء الصورة، التجريب في المسرح الصوري، فلسفة الكوانتم في مسرح الصورة، والاشتغالات الفيزياء صورية في مسرح الصورة. كما تولى إدارة كلية الفنون بجامعة بغداد ورئاسة لجان تحكيم مهرجانات دولية عديدة، من بينها أيام قرطاج المسرحية.واختار القصب الإعلان عن جائزته السنوية من تونس إيمانًا بدور أيام قرطاج في دعم مشروع الحداثة والتنوير في المسرح العربي.ومن أبرز أعماله المسرحية:هاملت – العاصفة – الملك لير – ماكبث – طائر البحر – الشقيقات الثلاث – الخال فانيا – أحزان مهرج السيرك – الخليقة الإبلية – حفلة الماس – عزلة في الكريستال – الخادمات – عطيل – عرض أزياء – ثورة الزنج – محاكمة لوكولوس – الحلاج