أكد مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي أنّ الجهاز الفني "الأكثر دراية بجاهزية اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة"، مشددا على أنّ الدعوة وُجّهت إلى "أفضل العناصر المتاحة" في مختلف المراكز، باستثناء اللاعب الشاب فادي الطياشي الذي برز في كأس العالم تحت 17 سنة، غير أنّ الإصابة حالت دون التحاقه بالمنتخب الأول.



وأوضح الطرابلسي، في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ "المنافسة شديدة" في مراكز عدّة، مضيفا في خصوص حراسة المرمى أنّ الدعوة شملت أيمن دحمان وبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي، مبينًا أنّ تألق صبري بن حسن مع النجم الساحلي "لا يلغي ضرورة الحفاظ على استقرار هذا المركز"، باعتبار الاقتصار على ثلاثة حراس فقط.





وحول غياب سيف الدين الجزيري رغم تألقه، أوضح الطرابلسي أنّ اللاعب "قدّم الإضافة كلما تمت دعوته"، لكن "الجاهزية العالية التي يمرّ بها كل من حازم المستوري وفراس شواط تجعل من غير الممكن الاستغناء عن أحدهما أو استدعاء ثلاثة لاعبين يشغلون نفس المركز".



وبيّن الناخب الوطني أنّ طبيعة مسابقة كأس العرب التي تُلعب بنظام البطولة المجمّعة تقتضي اختيار لاعبين قادرين على التألق في كل اللقاءات وليس في مباراة واحدة، مشيرا إلى أنّ لاعبي الترجي الرياضي، إضافة إلى أسامة الحدادي ومحمد علي بن رمضان، سيلتحقون تدريجيا بالمنتخب، وكذلك محمد الحاج محمود الذي عبّر عن رغبته في المشاركة منذ المباراة الأولى "غير أنّ ناديه اشترط التحاقه بعد اللقاء الافتتاحي".



كما كشف الطرابلسي أنه تم الاتفاق مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي على بقاء المهاجم خليل العياري مع فريقه، باعتبار أنّ "الفترة مفصلية لمستقبله بين البقاء أو خوض تجربة إعارة"، وهو ما جعل عدم دعوته "مصلحة للاعب".



ويشارك المنتخب التونسي في كأس العرب قطر 2025 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر والمتأهل من ليبيا وفلسطين، إضافة إلى الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان. كما يخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

