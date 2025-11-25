القصرين: تواصل حملات مراقبة معاصر زيت الزيتون لضمان الجودة وشفافية المعاملات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f38234892136.17670620_eofplmhiknjqg.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل جهود فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، في مراقبة معاصر زيت الزيتون الناشطة بالجهة، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المعاصر، بهدف ضمان جودة المنتوج وتعزيز شفافية المعاملات التجارية داخل هذه الوحدات.

وأفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن حملات المراقبة انطلقت منذ أواخر شهر أكتوبر المنقضي بالتزامن مع بداية موسم جني الزيتون، وتتواصل إلى غاية استكمال موسم الجني والعصر وبيع الزيت.

وأضاف عبادة أنّ فرق المراقبة قامت خلال الزيارات الميدانية بتحسيس أصحاب المعاصر بضرورة تجاوز الإخلالات المسجلة، وتعزيز شفافية الخدمات والمعاملات التجارية، مع التأكيد على إلزامية إشهار أسعار بيع زيت الزيتون (سعر اللتر الواحد) وأسعار خدمات العصر المعتمدة بكل وحدة.





وأشار المسؤول الجهوي الى أن الهياكل الرقابية الأخرى المكونة للجنة قامت بدورها بتوجيه تنابيه لأصحاب المعاصر المخالفين، مؤكدا أن الزيارات الرقابية ستتواصل بوتيرة منتظمة لمتابعة مدى التزام أصحاب المعاصر بالتوصيات والإجراءات الصادرة عن اللجنة الجهوية المشتركة.



جدير بالذكر أن ولاية القصرين تضم 37 معصرة عصرية، من بينها 31 معصرة تعمل بالنظام المتواصل و6 معاصر تعمل بنظام الضغط، وتقدَّر الطاقة الجملية للتحويل بـ1745 طناً يومياً، في حين تبلغ طاقة الخزن 2730 طناً يومياً ، علما وأنّ صابة زيت الزيتون للموسم الفلاحي الحالي 2025–2026، قدرت بنحو 130 ألف طن من الزيتون، مقابل 90 ألف طن خلال الموسم المنقضي، ويعود هذا الإرتفاع الملحوظ أساساً إلى دخول الغراسات الفتية طور الإنتاج وتوسع المساحات المغروسة حديثاً. وأشار المسؤول الجهوي الى أن الهياكل الرقابية الأخرى المكونة للجنة قامت بدورها بتوجيه تنابيه لأصحاب المعاصر المخالفين، مؤكدا أن الزيارات الرقابية ستتواصل بوتيرة منتظمة لمتابعة مدى التزام أصحاب المعاصر بالتوصيات والإجراءات الصادرة عن اللجنة الجهوية المشتركة.جدير بالذكر أن ولاية القصرين تضم 37 معصرة عصرية، من بينها 31 معصرة تعمل بالنظام المتواصل و6 معاصر تعمل بنظام الضغط، وتقدَّر الطاقة الجملية للتحويل بـ1745 طناً يومياً، في حين تبلغ طاقة الخزن 2730 طناً يومياً ، علما وأنّ صابة زيت الزيتون للموسم الفلاحي الحالي 2025–2026، قدرت بنحو 130 ألف طن من الزيتون، مقابل 90 ألف طن خلال الموسم المنقضي، ويعود هذا الإرتفاع الملحوظ أساساً إلى دخول الغراسات الفتية طور الإنتاج وتوسع المساحات المغروسة حديثاً.